Cuestión de tiempo. Con la salida confirmada de Ricardo Ferreti al término de la temporada, han sido muchos los hinchas de Tigres que se han cuestionado sobre quién comandará a su equipo la próxima campaña. No obstante, todo hace indicar que la directiva de los ‘Universitarios’ ya tomó una decisión, siendo Miguel Herrera el hombre llamado a suceder al ‘Tuca’.

Según información de diferentes medios locales, el exentrenador de América y de la selección mexicana tiene todo hecho para firmar como el nuevo jefe del banquillo de Tigres tras estar un tiempo inactivo desde su salida de las ‘Águilas’ en 2020. Así, a falta de un comunicado oficial, Miguel Herrera tomaría las riendas del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ricardo Ferreti le dice adiós a Tigres

El rumor que empezó a rondar hace algunos días en tierras aztecas fue confirmado como información verídica por el propio entrenador brasileño naturalizado mexicano. “De esto no hay tema más que terminando la temporada es definitivo (que ya no sigue en Tigres). No vuelvo a hacer comentarios”, fue la categórica respuesta del ‘Tuca’ Ferretti en conferencia de prensa de Tigres.

Por otro lado, el estratega de 67 años hizo saber su deseo de despedirse de Tigres como campeón. “Ese es un bonito sueño, ojalá se vuelva realidad, uno trabaja para esto, para lograr lo máximo, durante diez años hemos logrado equis cantidad de campeonatos y ahorita estamos en la pelea para entrar en la posibilidad de repechaje”, indicó semanas atrás.

Como bien se recordará, ‘Tuca’ Ferretti llegó a Tigres en 2010, y desde entonces guio a los suyos a los títulos del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además, de una Liga de Campeones de la Concacaf, tres Campeón de Campeones y una Copa MX. Asimismo, llevó a los ‘Felinos’ al subcampeonato en la reciente edición del Mundial de Clubes.