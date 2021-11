Tras la importante victoria en la jornada pasada ante Chivas de Guadalajara, el técnico Miguel Herrera decidió dar un día de descanso a todos sus jugadores como premio tras su buen desempeño en el ‘Clásico’. Ante ello, el canal oficial del cuadro Felino decidió entrevistar a su flamante refuerzo Florian Thauvin. El francés habló sobre su presente y cómo fue que se enteró que lo buscaba un equipo de la Liga MX. Cabe resaltar que André-Pierre Gignac fue una pieza importante para convencer a su compatriota.

Durante la entrevista difundida en la cuenta oficial del elenco ‘Universitario’ en Youtube, el ex jugador del Olympique de Marsella reveló que un día el ‘10′ de los de la UANL se puso en contacto con él para informarle el interés que su club tenía por él.

“Recuerdo que desperté un día y vi mi teléfono. Tenía mensajes de André: llámame, llámame hermano. Lo llamé y me dijo que había hablado con el presidente, que había hablado para que fuera. Me dijo que él sabía que tenía muchas oportunidades, pero que era momento para jugar ahí. Comentó que tenía que darle la confianza”, dijo.

Del mismo modo, el futbolista de 28 años confesó que en un principio su pareja no estaba convencida de venir a México, pero que al final logró hacerla cambiar de opinión. Eso sí, tras investigar arduamente acerca del balompié azteca, el galo tenía claro que quería jugar en Tigres.

“Me encantó mucho lo que vi en internet. Vi a mi esposa y estaba en el cuarto de mi hijo, le comenté que me había hablado Gignac. Le dije a mi mujer que el club me quería, que quería ir. Ella me tranquilizó, dijo que había clubes muy grandes cerca de Francia que me querían. Pero me vine y la convencí”, aseguró.

Es necesario mencionar que Thauvin salió campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018. Tras ser presentado como el fichaje estrella para la presente temporada, el francés debutó el pasado 7 de agosto ante Santos Laguna. Desde aquel entonces, ha disputado siete juegos (cuatro de ellos como titular), acumulando un total de 354 minutos en campo y ya anotó un gol, frente a los Gallos Blancos del Querétaro.





