No te pierdas el partidazo. Tigres vs. Puebla se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Universitario por el duelo de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023 de la Liga MX. El encuentro está programado para el domingo 3 de diciembre desde las 8:10 de la noche (hora CDMX) y las 9:10 p.m. (hora de Colombia y Perú), además, será transmitido por TUDN, Canal 5 y Afizzionados para territorio mexicano. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Conoce aquí de los canales de TV y horarios.

Tigres y Puebla igualaron 2-2 en el partido de ida. (Video: @TigresOficial)