Tigres vs Santos Laguna EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX. El encuentro programado a jugarse el domingo 28 de noviembre desde las 19:00 hora peruana, será televisado por la señal de TUDN, ESPN, Star+ y Canal 5. No te pierdas todos los detalles, minuto a minuto e incidencias en Depor.com.

Luego de caer en la ida por 2-1 con goles de Diego Valdés y Eduardo Aguirre, y descuento de André Pierre Gignac, Tigres está con la obligación de ganar por cualquier marcador para seguir con vida en el campeonato.

Tigres tendrá a todos sus jugadores disponibles para este cotejo. El argentino Guido Pizarro se perdió el partido de ida por una molestia muscular, pero ya está habilitado. André-Pierre Gignac y Juan Pablo Vigón también estuvieron con algunas molestias en la previa del duelo de ida, pero siguen al cien por ciento.

Por su parte, Santos Laguna necesita solo un empate para avanzar a la siguiente etapa. El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada perdió en la final del torneo pasado ante Cruz Azul.

Tigres vs Santos Laguna: horarios del partido

Perú – 19:00

Colombia – 19:00

Ecuador – 19:00

México – 19:00

Chile – 21:00

Paraguay – 21:00

Venezuela – 20:00

Bolivia – 20:00

Argentina – 21:00

Uruguay – 21:00

Brasil – 21:00

En la previa del partido, el técnico de Tigres, Miguel Herrera indicó que no ve este partido como un clásico: “Cada quien puede hacer lo que sienta o vea, es un partido diferente, no tanto Clásico, pero sí una disputa importante. No pasa más allá de jugar el partido”.

Con respecto al trámite del partido, señaló: “Hacer las cosas bien, atentos a sus jugadores, tratar de vulnerar su arco y ser mejores que el rival. El que esté más acertado será el que pase a la siguiente ronda”.

En Santos Laguna hizo más noticia la separación del futbolista neerlandés Alessio da Cruz. Guillermo Almada dijo: “No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”.

Con respecto al partido de ida que ganó por la mínima diferencia hace algunos días, indicó: “Lo importante era ganar. El segundo tiempo nos regalamos y no era esa la idea”.





