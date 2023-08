Canales para ver Tigres vs Santos en vivo. Este jueves 31 de agosto, Tigres UANL y Santos Laguna se enfrentan en el estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, casa del equipo de Nuevo León, en un partido pendiente por la fecha 5 de la Liga MX.

Liderados por André Pierre Gignac, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició de forma tibia el torneo Apertura de la Liga MX, acumulando dos empates consecutivos con Puebla y Juárez. Tras esto, recuperó ritmo derrotando a León y Necaxa en la tercera y cuarta fecha. Sin embargo, cayeron en la última fecha en su visita a los Pumas de la UNAM.

Por otro lado, Santos Laguna inició el Apertura MX con una derrota ante los Gallos Blancos de Querétaro pero recuperó el paso con empates ante Atlas y Cruz Azul, así como victorias frente a Puebla y Guadalajara. Siendo el encuentro ante Chivas su último partido.

Ambos equipos acumulan 8 puntos en la Liga MX y comparte el sexto y sétimo lugar de la tabla, aunque en el caso de “los felinos” se encuentran por encima de los laguneros por diferencia de goles, pues cuentan con tres tantos a favor. Cabe destacar que no será el único encuentro de la fecha 5, pues también se enfrentan Querétaro vs Atlas y Toluca vs Rayados.

Tigres UANL suma dos victorias y dos empates en la Liga MX (Foto: Club Tigres / Facebook)

¿Cómo ver Tigres vs Santos en TV?

Debido a que en la Liga MX los derechos de transmisión se reparten entre diversas señales de televisión y operadores, no todos los encuentros se emiten por una misma cadena y en el caso de Tigres UANL, es Televisa en el Canal 5 y Afizzionados donde se transmiten sus encuentros de local. En Copa MX, es TUDN la señal encargada de los felinos, mientras que en Concachampions los derechos le pertenecen a Fox Sports.

Canal 5 Televisa : Dish (105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD) e Izzi (105 SD y 805 HD)

: Dish (105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD) e Izzi (105 SD y 805 HD) Afizzionados : SKY (1564) e Izzi (503 y 891)

: SKY (1564) e Izzi (503 y 891) TUDN México: SKY (547 SD – 1547), Star TV (510 SD), Eii NRT Monclova (55 SD – 132.36 – 132.37 – 132.38) e Izzi (501 SD – 890 HD)

En Estados Unidos, la cadena que emite los encuentros del cuadro de Nuevo León es Univisión y TUDN.

Pumas UNAM y Santos Laguna acumulan 8 puntos en torneo Apertura de la Liga MX (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

¿Cómo ver Tigres vs Santos en streaming?

México : ViX y Afizzionados

: ViX y Afizzionados Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, fuboTV y Univision NOW

¿A qué hora juegan Tigres vs Santos?

País Hora México 9:00 p.m. Estados Unidos (CT), Perú, Ecuador y Colombia 10:00 p.m. Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela 11:00 p.m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil 12:00 a.m. (31 de agosto) España 5:00 a.m. (31 de agosto)