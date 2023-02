Este domingo 26 de febrero se enfrentan Toluca vs. Atlético San Luis EN VIVO en la jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX. El equipo local viene con un gran envión anímico luego de su tercera victoria consecutiva, que la obtuvo al golear 0-5 como visitante a Santos Laguna, en un resultado histórico, que lo pone en el quinto lugar del torneo. Por su parte, San Luis no gana hace 3 fechas y apenas ha rescatado un punto de sus últimos dos juegos, por lo que necesitan recuperarse rápidamente para mantenerse en zona de liguilla. El partido será transmitido por Afizzionados y ViX Plus.

Toluca vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

Toluca: Volpi; García, Mosquera, Huerta, Angulo; Meneses, Baeza, Ruiz, Araújo; López y Gonzalez.

San Luis: Barovero; Chávez, García, Bilbao, U. García; Güémez, Dourado, Sanabria; Murillo, Klimowicz y Bonatini.

Toluca vs. San Luis EN VIVO por la fecha 9 de Liga MX | Video: Toluca