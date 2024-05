Toluca vs. Chivas se enfrentarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 11 de mayo, desde el Estadio Nemesio Díez en lo que será el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga MX. El duelo se llevará a cabo este sábado desde las 8:10 (Hora México, 9:10 en Perú) y será transmitido GRATIS vía TUDN y ViX Premium Para América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Chivas vs. Toluca se enfrentan por Liga MX (Vídeo: @Chivas)

Toluca vs. Chivas: posibles alineaciones

Toluca: T. Volpi; C. Orrantia, J. Escobar, F. Pereira, B. García; T. Belmonte, C. Baeza; J. Domínguez, J. Angulo, J. Meneses; A. Vega.

Chivas: J. Rangel; A. Mozo, G. Sepúlveda, J. Orozco, J. Castillo; E. Gutiérrez, F. Beltran; I. Brizuela, R. Alvarado, P. Pérez; Chicharito.

SOBRE EL AUTOR Augusto De la Fuente Periodista egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con 6 años de experiencia trabajando en redacción web.