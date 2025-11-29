Toluca vs. Juárez se midieron por la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX 2025. Este duelo se disputó desde el estadio Nemesio Diez, este sábado 29 de noviembre. ¿A qué hora empezó el encuentro? Las acciones se desarrollaron desde las 8:05 p.m. (hora peruana) y 7:05 p.m. (hora mexicana). ¿En qué canales estuvo disponible? La transmisión de este choque en la señal de TUDN, Canal 5 y VIX para suelo azteca. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

Toluca vs Juárez por la Liga MX | VIDEO: TUDN