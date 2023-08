Ver Toluca y Monterrey en vivo. Este miércoles 30 de agosto, Toluca y Monterrey se enfrentan en el partido pendiente de la fecha 5 del Apertura Liga MX 2023 en el estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos.

Pese a no haber iniciado con buen pie la competencia, tanto Rayados, bajo el mando del “Tano” Ortiz, como el equipo escarlata de Ignacion Ambriz son candidatos para llevarse el primer torneo del fútbol mexicano. Cabe destacar que no será el único encuentro de la fecha 5, pues también se enfrentan Querétaro vs Atlas y Tigres vs Santos.

Pese a tener dos partidos menos, el “Rebaño sagrado” se encuentra en la octava ubicación con 7 puntos, producto de un empate ante el líder Atlético San Luis y sus victorias contra Atlas y Mazatlán, además de una derrota en la última fecha ante Cruz Azul.

Por su parte, el local, Toluca solo ha conocido la victoria ante “la máquina cementera” y la derrota frente a Juárez, además de tres empates frente a Pumas, Atlas y Necaxa, sumando solo 6 puntos y ubicando en el puesto 12 de la clasificación.

¿A qué hora juegan Toluca vs Monterrey?

México: 7:00 p.m.

Estados Unidos (CT), Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (31 de agosto)

¿Cómo ver Toluca vs Monterrey en TV?

Debido a que en la Liga MX los derechos de transmisión se reparten entre diversas señales de televisión y operadores, no todos los encuentros se emiten por una misma cadena y en el caso de Toluca, es Televisa para sus encuentros de local. En Copa MX, es TUDN la señal encargada del equipo, mientras que en Concachampions los derechos le pertenecen a Fox Sports.

Canal 2 Televisa: Dish (102 SD y 602 HD), SKY (102 SD y 1102 HD), Megacable (202 SD y 1202 HD) e Izzi (102 SD y 802 HD)

Afizzionados: SKY (1564) e Izzi (503 y 891)

TUDN México: SKY (547 SD – 1547), Star TV (510 SD), Eii NRT Monclova (55 SD – 132.36 – 132.37 – 132.38) e Izzi (501 SD – 890 HD)

En Estados Unidos, la cadena que emite los encuentros del cuadro de Toluca es Univisión y TUDN.

¿Cómo ver Toluca vs Monterrey en streaming?

México: ViX y Afizzionados

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App y fuboTV