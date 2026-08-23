Cruz Azul necesita reaccionar y tendrá una prueba exigente ante Atlas. La Máquina recibe este sábado 22 de agosto a los Rojinegros por la Jornada 5 del Apertura 2026, en un partido al que llega después de encadenar dos derrotas en la Liga MX y quedar fuera de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Joel Huiqui busca reencontrarse con su mejor versión y sumar tres puntos que le permitan recuperar terreno en la clasificación.

Del otro lado, Atlas afronta el compromiso con un mejor panorama después de sumar nueve puntos de 12 posibles en el inicio del campeonato. El equipo rojinegro llega tras vencer a Tigres en la Jornada 4 y ocupa el tercer puesto de la clasificación, mientras Cruz Azul necesita una victoria para volver a acercarse a los puestos de Liguilla. El duelo tendrá como escenario el Estadio Banorte.

Los seguidores mexicanos contarán con varias alternativas para disfrutar del encuentro. Canal 5 ofrecerá la transmisión EN VIVO y GRATIS, mientras que TUDN también llevará el partido a sus pantallas. Para quienes prefieran seguirlo por internet, ViX Premium tendrá disponible la señal. La transmisión está confirmada para México.

TL;DR de Cruz Azul vs. Atlas por el Apertura 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS: señal abierta en México

señal abierta en México 📺 TUDN EN VIVO: televisión de paga

televisión de paga 💻 Streaming: ViX Premium

ViX Premium 🕐 Hora: 9:00 p.m. del centro de México

9:00 p.m. del centro de México 🏟️ Estadio: Estadio Banorte

Estadio Banorte 🌎 Competición: Liga MX Apertura 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Atlas por el Apertura 2026?

El partido entre Cruz Azul y Atlas será transmitido EN VIVO y GRATIS por Canal 5 para todo México a través de su señal abierta. Los seguidores de La Máquina podrán ver el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga. La programación de Canal 5 contempla el duelo de la Jornada 5.

La señal de Canal 5 también está disponible dentro de la programación de distintos operadores de televisión restringida.

Canales de Canal 5 en México

Dish: canales 105 SD y 605 HD

SKY: canales 105 SD y 1105 HD

Megacable: canales 205 SD y 1205 HD

Izzi: canales 105 SD y 805 HD

Total Play: canales 5 SD y 105 HD

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Atlas por el Apertura 2026?

TUDN transmitirá Cruz Azul vs. Atlas en México como parte de su cobertura del Apertura 2026 de la Liga MX. La señal de televisión de paga ofrecerá el seguimiento del encuentro y la cobertura previa al partido.

Canales de TUDN en México

Total Play: canal 503

SKY: canales 547 y 1547

Izzi: canales 501 y 890

La ubicación de TUDN puede variar dependiendo del operador y del paquete contratado.

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Atlas en Estados Unidos?

Los aficionados de Cruz Azul que se encuentren en Estados Unidos también tendrán opciones para seguir el partido. TUDN USA ofrece cobertura para el público hispano y está disponible a través de diferentes operadores de televisión.

Canales de TUDN USA

Dish Latino: canal 856

Spectrum: canal 444

DIRECTV: canal 464

La disponibilidad y numeración de los canales dependen del proveedor de televisión contratado.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Atlas por el Apertura 2026

PARTIDO CRUZ AZUL VS. ATLAS Competición Liga MX Apertura 2026 Fase Jornada 5 Fecha Sábado 22 de agosto de 2026 Hora de México 9:00 p.m. Hora de Estados Unidos 11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX Premium Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México, Méxic

Cruz Azul y Pumas UNAM chocarán en el primer duelo de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará este jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00 del Tiempo de Centro, desde el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la transmisión en vivo, gratis y online a través de Canal 5 de Televisa Deportes, TV Azteca Siete (Canal 7), ViX Premium, Azteca Deportes, Univision, Telemundo Deportes y TUDN USA. (VIDEO de @CruzAzul)