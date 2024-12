¡Se viene un partidazo! América vs Cruz Azul juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este jueves 5 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes (Ciudad de México), por la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El compromiso, importante para ambos conjuntos, está pactado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora en México, 9:00 p.m. en Perú y 11:00 p.m. en Argentina) y se podrá ver en señal abierta a través de Televisa Deportes en el Canal 5 y en Azteca Deportes en el Canal 7. TUDN transmitirá en la televisión de paga y ViX Premium en streaming. Asimismo, recomendamos no buscarlo en señales piratas como Fútbol Libre o Pelota Libre TV. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del Clásico Joven. No te lo puedes perder.

Cruz Azul se prepara para enfrentar a América por las semifinales de Liga MX. (Video: Cruz Azul)