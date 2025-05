¡Sale el segundo finalista! América vs. Cruz Azul se enfrentan este domingo 18 de mayo, por las semifinales de la Liga MX 2025. El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, y está programado para las 8:15 p.m. (hora local) con la transmisión del partido a cargo de las señales de TUDN y Canal 5 en México, sumado a VIX en versión premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 9:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 10:15 p.m. No te pierdas ningún detalle e incidencias en Depor.

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.