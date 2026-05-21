Desde el Estadio Banorte (Ciudad de México), Cruz Azul vs. Pumas se enfrentaron en el duelo válido por la ida de la final del Torneo Clausura 2026. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para todo el territorio mexicano, este enfrentamiento estuvo disponible por las señales de TUDN, Canal 5, ViX y ViX Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 21 de mayo desde las 21:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México).

Desde el Estadio Banorte, Cruz Azul vs. Pumas chocan por la final de la Liga MX con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium. (Video: Cruz Azul)