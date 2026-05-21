Desde el (Ciudad de México), se enfrentaron en el duelo válido por la ida de la final del . ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para todo el territorio mexicano, este enfrentamiento estuvo disponible por las señales de TUDN, Canal 5, ViX y ViX Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 21 de mayo desde las 21:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México).

Desde el Estadio Banorte, Cruz Azul vs. Pumas chocan por la final de la Liga MX con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium. (Video: Cruz Azul)
Desde el Estadio Banorte, Cruz Azul vs. Pumas chocan por la final de la Liga MX con la transmisión de TUDN, Canal 5 y ViX Premium. (Video: Cruz Azul)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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