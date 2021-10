Pumas vs. Tijuana (EN VIVO | ONLINE | vía TUDN a las 12:00 p.m.) se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 15 de la Liga MX. El encuentro se juega el domingo 24 de octubre en el estadio Olímpico Universitario por el acceso a las Liguillas del torneo mexicano. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Tras cinco partidos sin ganar y hasta ese momento con muchas complicaciones en el juego, Pumas logró encadenar dos triunfos consecutivos, lo que le permiten seguir soñando con la posibilidad de llegar al repechaje por un cupo a la Liguilla.

Pumas tiene 14 puntos, pero estos pueden aumentar, debido a que tienen un partido menos. Solo dos puntos lo alejan de Santos Laguna, el último equipo en la tabla de posiciones que entraría al repechaje.

Por parte del Tijuana, los ‘Xolos’ están sin posibilidad de acceder a la Liguilla y su única lucha es salir del último lugar. Apenas tienen nueve puntos y no ganan desde hace seis encuentros. Su único triunfo fue el 10 de septiembre ante Santos Laguna.

Pumas vs. Tijuana: horarios del partido

Perú – 12:00

Colombia – 12:00

– 12:00 Ecuador – 12:00

México – 12:00

– 12:00 Chile – 14:00

Paraguay – 14:00

– 14:00 Venezuela – 13:00

Bolivia – 14:00 p.m.

– 14:00 p.m. Argentina – 14:00

Uruguay – 14:00

– 14:00 Brasil – 14:00

En el historial reciente entre ambas escuadras, Pumas tiene ligeramente la balanza a su favor con tres victorias. Tijuana venció en dos oportunidades y empataron en una ocasión. El último encuentro entre ambos equipos fue el 9 de enero, terminó en empate sin goles.

Luego del último triunfo de Pumas, Andrés Lillini reconoció que mejoraron: “Esta noche hemos sacado mucho esfuerzo y temperamento, hemos redondeado una victoria que el rival jerarquiza mucho por la clase de equipo que teníamos enfrente”.

Sin embargo, sabe que no es suficiente y tienen que seguir por ese camino: “Nos falta mantener esta regularidad, enfocarnos en el objetivo de ganar en casa el domingo para no despegarnos; hemos dado un paso importante pero no definitivo. No desconcentrarnos, si nos desconcentramos somos un equipo que tenemos limitaciones”.

En Tijuana todavía hay dudas en cuanto a la contratación del técnico argentino Sebastián Méndez, quien hace algunas fechas llegó en reemplazo del uruguayo Robert Dante Siboldi.





