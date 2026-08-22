Continúa el desarrollo de la Liga MX 2026 Torneo Apertura y es el turno del líder del campeonato. Este viernes 21 de agosto, no te pierdas el partido de América vs. Juárez EN VIVO por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, a partir de las 9:10 p.m. CDMX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Con 10 unidades, el América es líder y quiere seguir en la cima cuando enfrente al último de la tabla de posiciones.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026?
Para ver el partido entre Club América vs. FC Juárez correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
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América vs. Juárez EN VIVO: hora, TV y dónde ver por Liga MX
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 9:10 p.m. CDMX
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes
- Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez