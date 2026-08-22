Señal de TV Azteca 7 EN VIVO para seguir la transmisión de América vs. Juárez en directo, este viernes 21 de agosto, por la Jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Imagen creada por Depor)
Señal de TV Azteca 7 EN VIVO para seguir la transmisión de América vs. Juárez en directo, este viernes 21 de agosto, por la Jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Imagen creada por Depor)

Continúa el desarrollo de la Liga MX 2026 Torneo Apertura y es el turno del líder del campeonato. Este viernes 21 de agosto, no te pierdas el partido de América vs. Juárez EN VIVO por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, a partir de las 9:10 p.m. CDMX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Con 10 unidades, el América es líder y quiere seguir en la cima cuando enfrente al último de la tabla de posiciones.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

  • Canales de Azteca 7 en México
  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Club América vs. FC Juárez por la Liga MX 2026?

Para ver el partido entre Club América vs. FC Juárez correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

Compatible con:

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets

América vs. Juárez EN VIVO: hora, TV y dónde ver por Liga MX

  • Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
  • Horario: 9:10 p.m. CDMX
  • Canal TV: TV Azteca 7
  • Streaming: Azteca Deportes
  • Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
TV Azteca 7 y Canal FOX One EN VIVO GRATIS — ver partido América vs. Bravos de Juárez por TV abierta y Online | VIDEO
El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)
SOBRE EL AUTOR

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