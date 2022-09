América vs. Puebla se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) por la jornada 17 del Torneo Apertura de Liga MX, este viernes 30 de septiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Azteca Deportes En Vivo, ESPN Mexico, Azteca 7, Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ya clasificado a la liguilla final por el título, América afrontará su último compromiso de la fase regular del campeonato ante Puebla, que ya tiene un boleto para el repechaje. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

¿A qué hora juega América vs. Puebla?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (sábado 1 de octubre)

América vs. Puebla: canales del partido y cómo ver por TV

El América vs. Puebla será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc y será transmitido en México, por Azteca Deportes En Vivo, ESPN Mexico, Azteca 7, Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN App, TUDN USA y TUDN.com.

Cómo llegan América y Puebla

Con once victorias, dos empates, tres derrotas y veinticinco puntos, América, del entrenador argentino Fernando Ortiz, muestra la mejor ofensiva del campeonato y tratará de ratificarlo en el estadio del Puebla, que dirige el argentino Nicolás Larcamón, obligado a ganar para no poner en riesgo la posibilidad de jugar la repesca como local.

En México, los cuatro primeros clubes de la fase regular acceden de manera directa a los cuartos de final y del quinto al duodécimo se disputan los otros cuatro boletos, en un esquema que ha generado cuestionamientos, pero le da más dinero a la liga.

Al estar entre los ocho mejores, Puebla jugaría como local con uno de los que terminen entre los lugares noveno y duodécimo, lo cual tendrá en cuenta Larcamón para tratar de detener a un América, con buena defensa y delanteros en forma óptima, liderados por Henry Martín y el uruguayo Jonathan Rodríguez.

“La mayor parte del tiempo estamos enfocados en desarrollar nuestro juego. Pero tomamos en cuenta al rival. Tenemos al frente a un gran rival que está pasando un extraordinario momento futbolístico”, advirtió Larcamón, en la antesala.

América le saca un punto de ventaja a los ‘Rayados’ de Monterrey, que jugará este sábado en su estadio con Pachuca, tercero, en otro encuentro que puede alterar el orden de los clasificados a la fase de los ocho mejores.

América vs. Puebla: probables alineaciones

Puebla: Antony Silva, Israel Reyes, Gastón Silva, Maximiliano Araujo, Lucas Maia, Emilio Martínez, Diego De Buen, Federico Mancuello, Jordi Cortizo, Omar Fenández y Martín Barragán. DT: Nicolás Larcamón.

América: Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Salvador Reyes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Henry Martín. DT: Fernando Ortiz.

¿Dónde juega América vs. Puebla, por Liga MX?





