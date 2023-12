¡Con un píe en la final! América vs. Atlético San Luis se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en el partido de vuelta de la Liguilla MX, después de que en el partido de ida, las ‘Águilas’ derrotaran 5-0 a los rojiblancos, asegurando, de momento, su boleto a la gran final del torneo mexicano. Sin embargo, San Luis no se dará por vencido y buscará lograr su gran hazaña. El técnico brasileño Gustavo Leal del Atlético de San Luis comentó que su equipo no bajará los brazos y propondrá remontar el resultado. En la siguiente nota de Depor, puedes ver los horarios, dónde ver y las posibles alineaciones de los equipos. ¡No te lo puedes perder!

En el partido de ida el miércoles pasado, América se adelantó temprano al llegar antes de los cinco minutos al área de San Luis. A los 4 minutos, un preciso servicio de Miguel Layún permitió a Valdés marcar el 0-1 con un potente disparo de derecha tras un pase de Henry Martín. Aunque San Luis intentó reaccionar a los 12 minutos con un tiro de larga distancia de Salles-Lamonge, el portero Malagón despejó el balón.

Las ‘Águilas’ ampliaron su ventaja al minuto 14 con un cabezazo de Martín tras un servicio de Fidalgo desde la izquierda. A pesar de que San Luis tuvo el control del balón en la primera mitad, solo logró un disparo desde fuera del área, atajado por Malagón. En la segunda mitad, América aseguró la victoria con goles de Valdés al minuto 66 y Quiñones al 84, seguido de otro gol de Quiñones al 95.

MEX4064. SAN LUIS POTOSÍ (MÉXICO), 06/12/2023.- Sebastián Cáceres (i) y Julián Quiñones (d) del América celebran un gol anotado al Atlético San Luis hoy, durante un juego de ida por las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Alfonso Lastras, ciudad de San Luis Potosí (México). EFE/Víctor Cruz

Después de la contundente victoria de las ‘Águilas’ sobre San Luis, el entrenador André Jardine, técnico del América, expresó su respeto hacia el rival y enfatizó que en el partido de vuelta también buscará la victoria. “En este torneo fue la mejor actuación nuestra, un gran trabajo defensivo. San Luis es un equipo que juega bien, tiene a sus delanteros, jugadores peligrosos, me gustó el trabajo defensivo. Con pelota fuimos un equipo solidario. Este es el América que quiero ver”, comentó el brasileño

Para que San Luis pueda lograr una hazaña este sábado, necesita vencer a las ‘Águilas’ por 6-0 para avanzar a la Gran Final, una tarea sumamente improbable. Sin embargo, en el fútbol, la imprevisibilidad siempre está presente, y existe la posibilidad de que los rojiblancos pueda superar esta situación.

Este enfrentamiento entre América y el equipo potosino en las semifinales será la segunda vez que se encuentren en la Liguilla desde que la franquicia tunera cambió su nombre a Atlético de San Luis. En la ocasión anterior, durante los cuartos de final del Clausura 2023, las Águilas salieron victoriosas con un marcador global de 5-3.





¿A qué hora inicia América vs. Atlético San Luis?

El partido América vs. Atlético San Luis está programado para jugarse este sábado 9 de diciembre a partir de las 8:00 de la noche, en el horario mexicano. Recuerda que la hora varía de acuerdo al país en que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador inicia a las 21:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 24:00 horas.





¿Dónde ver el partido de vuelta de América vs. Atlético San Luis?

El encuentro de vuelta entre América vs. Atlético San Luis, correspondiente a las semifinales de la Liguilla MX en México, estará accesible a través de diferentes canales. En territorio mexicano, se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por el canal 2 de Televisa, el 7 de TV Azteca, TUDN y ViX. Para los países latinoamericanos, la opción es seguirlo mediante la plataforma de transmisión de Star Plus o sintonizando el canal ESPN. Es importante destacar que se desaconseja buscar alternativas en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Te recordamos que en Depor brindamos una cobertura integral con estadísticas, resultados, alineaciones confirmadas y actualizaciones minuto a minuto del encuentro, disponible en nuestra página web. ¡No te lo pierdas!





América vs. Atlético San Luis: posibles alineaciones

América : Luis Malagón, Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Diego Valdés , Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Henry Martín.

: Luis Malagón, Miguel Layún, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Diego Valdés , Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Henry Martín. San Luis: Andrés Sánchez, Ricardo Chávez, Unai Bilbao, ‘Cata’ Domínguez, Juan Sanabria, Rodrigo Dourado, Javier Güemez, Dieter Villalpando, Sebastien Salles-lamonge, Jhon Murillo y Vitinho.





¿En qué estadio jugará América vs. Atlético San Luis el partido de vuelta?

América y Atlético San Luis se enfrentarán en el partido de vuelta de las semifinales de la Liguilla MX este sábado, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México. Este estadio tiene una capacidad para 83,264 espectadores, siendo el más grande del país, el segundo más grande de América y el octavo más grande del mundo. Los aficionados tanto de las ‘Águilas’ como de San Luis vivirán un espectáculo único en este recinto majestuoso.

Estadio Azteca durante un partido del America.





