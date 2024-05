Este miércoles 8 de mayo, desde el Estadio Akron, el enfrentamiento entre Chivas y Toluca se llevará a cabo EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX. El partido iniciará a las 7:05 p. m. hora de México (8:05 p. m. en Perú) y podrá ser sintonizado a través de ESPN y Star Plus en América Latina. Es importante destacar que no se recomienda buscar la transmisión por Fútbol Libre TV, una señal pirata. Mantente informado con el minuto a minuto más completo en Depor, donde encontrarás todas las incidencias, estadísticas, goles, así como tarjetas amarillas y rojas del encuentro. ¡No te lo pierdas!

El equipo de Chivas ha mostrado un desempeño destacado en sus últimos encuentros. Lograron victorias importantes sobre Atlas con un marcador de 1-0 y Querétaro con un marcador de 2-0. Además, obtuvieron una victoria ajustada contra Pachuca con un marcador de 1-0. Estas actuaciones sólidas reflejan el buen momento del equipo y su capacidad para asegurar resultados positivos en la cancha.

Por su parte, Toluca ha tenido un rendimiento variable en sus últimos partidos. Comenzaron con una derrota ajustada ante Cruz Azul con un marcador de 0-1. Sin embargo, mostraron una notable mejoría al vencer a San Luis con un marcador abrumador de 1-5. Lamentablemente, en su último encuentro contra América, sufrieron una derrota contundente con un marcador de 5-1. Estos resultados reflejan la inconsistencia del equipo, alternando entre victorias y derrotas en sus actuaciones recientes.

¿A qué hora juega Chivas vs. Toluca?

La transmisión del partido de Chivas vs. Toluca se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo, iniciando a las 7:05 p.m. hora del Centro de México. Este juego corresponde a los cuartos de final ida del Torneo Clausura 2024 en la Liga MX. Es recomendable estar pendiente de la programación local debido a que es común que los partidos inicien algunos minutos después de lo previsto.

¿En qué canal ver Chivas vs. Toluca en vivo?

Si eres de los que vive en México y quieres ver el juego de Chivas vs. Toluca EN VIVO, la transmisión estará disponible en televisión abierta por TV Azteca y TUDN, así como en la plataforma de streaming de ViX Premium. Estas son las opciones oficiales para no perderse este emocionante enfrentamiento de la Liguilla MX en cuartos de final. No olvides seguir el detalle del partido momento a momento aquí en Depor.

Chivas vs. Toluca: posibles alineaciones

Chivas: J. Rangel; A. Mozo, G. Sepúlveda, J. Orozco, J. Castillo; E. Gutiérrez, F. Beltran; I. Brizuela, R. Alvarado, P. Pérez; R. Marín.

Toluca: T. Volpi; C. Orrantia, J. Escobar, F. Pereira, B. García, C. Baeza, M. Ruíz; J. Domínguez, J. Angulo, J. Meses; A. Vega.

Historial Chivas vs. Toluca en Liga MX

En su último enfrentamiento, celebrado en la Jornada 4 del torneo actual, Chivas recibió a Toluca en el Estadio Akron, donde el equipo local emergió victorioso con un marcador final de 3-2. Las anotaciones de Fernando Beltrán, Pavel Pérez y Ricardo Marín aseguraron la victoria para el Guadalajara.

Además, Chivas ha mantenido una notable racha frente a Toluca, acumulando 6 partidos sin derrota en los últimos 7 enfrentamientos. En el Estadio Akron, en particular, de los últimos 15 choques entre ambos equipos, Chivas solo ha perdido uno, registrando 7 triunfos y 7 empates.