Las buenas actuaciones de Uriel Antuna con la camiseta de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX, así como con la de la selección mexicana, han llamado la atención de uno de los clubes más importantes del planeta. Hablamos de la Juventus de Italia, que según el diario ‘Récord’, ha puesto la mira en el volante ofensivo de 23 años de cara al presente mercado de fichajes de verano. El seguimiento de los turineses se ha intensificado en los últimos días, precisamente, cuando el ‘Tri’ olímpico ha empezado su participación en Tokio 2020.

Tal como indica el citado medio mexicano, Juventus ve en Antuna un “elemento interesante”, por lo que podría considerarlo como refuerzo para el 2021-22. El seguimiento no sería reciente, sino que habría empezado meses atrás, pero sin un acercamiento definitivo de parte del equipo de Cristiano Ronaldo.

“La Juventus de Italia está hace un seguimiento al Brujo desde hace tiempo y el conjunto bianconero lo tiene considerado como un elemento interesante, por ello a través de una agencia europea que se dedica a seguir talentos en el mundo le dan seguimiento”, publica la citada fuente.

De prosperar el interés de Juventus por Antuna, sería la gran posibilidad del volante tapatío para regresar al fútbol europeo (jugó en Groninghen y Manchester City Sub-23). A pesar de que milita en uno de los clubes más grandes en México, Uriel nunca ha ocultado que su gran objetivo es lucirse en el ‘Viejo Continente’.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa. Obviamente estaría estupendo ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo, sumando y probar otras costumbres”, declaró Antuna a un canal de YouTube.

De acuerdo al portal ‘Transfermarkt’, sitio especializado en tasaciones de futbolistas, Uriel Antuna tiene un valor de 4.5 millones de euros y tiene contrato con Chivas hasta finales de 2023.

Antuna se encuentra con México en los Juegos Olímpicos. (AFP)





