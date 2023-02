El mercado invernal de Europa cerró y solo César Montes fue la única exportación del futbol mexicano en irse al ‘Viejo Continente’, tras el Mundial Qatar 2022; mientras que Uriel Antuna se quedó con las ganas de emigrar al Panathinaikos de Grecia, pues no se logró concretar la negociación. Situación que claramente frustró al jugador de la Selección Mexicana.

A semanas de aquel acontecimiento, la herida continúa abierta en Antuna y aclaró que sigue trabajando para atraer a varios equipos de Europa, ya que tiene el deseo de poder ir en el mercado de verano y así cumplir su segunda etapa en el futbol europeo. Recordemos que vistió la camiseta Groningen de la Eredivisie (Países Bajos).

“No sé si sea impotencia pero sí fue un poco de frustración porque yo había estado luchando para poder estar en el futbol europeo y sigo trabajando para ello. No se concretó pero sigo trabajando para estar en el máximo nivel, para rendir en mi club porque sé que rindiendo aquí me va a ver alguien más”, comentó en entrevista para TUDN.

“Mi familia y todos los que nos rodean están felices con Cruz Azul y no me gustaría salir, aquí en México a otro club; yo estoy muy contento aquí, muy feliz, me han tratado muy bien y eso hay que dejarlo en manos de los directivos”, agregó.

Por ahora Uriel Antuna se mantendra como uno de los jugadores más importantes en el plantel de Cruz Azul, bajo el mando de Raúl el ‘Potro’ Gutiérrezy tratará de ganarse la confianza del siguiente director técnico de la Selección Mexicana, el cual sería presentado en la próxima semana, así como lo hizo que el argentino Gerardo Martino, quien lo llevó a la última Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Cruz Azul por la Liga MX?

En el Estadio Azteca, Cruz Azul vs. Tigres se enfrentan por la fecha 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El partido se vivirá este sábado 4 de febrero desde las 19:05 horas del Centro de México en el Estadio Azteca y será transmitido vía Canal 5 Las Estrellas en señal abierta.

La ‘Máquina Cementera recibe a los ‘felinos’ con la urgencia de obtener 3 puntos que le permitan salir de la penúltima posición de la tabla de posiciones, donde apenas tiene un punto producto de su empate en la primera jornada contra Tijuana. Por su parte, los dirigidos por Diego Cocca perdieron la punta en la fecha pasada, luego de su empate sin goles ante Atlético San Luis, pero marcha a solo un punto de los líderes Pachuca y Monterrey, que tienen 9 puntos en el campeonato.

