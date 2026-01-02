ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra ideas de tarjetas y postales de Año Nuevo 2026 listas para editar, descargar o imprimir, perfectas para compartir en redes sociales o entregar en mano. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra ideas de tarjetas y postales de Año Nuevo 2026 listas para editar, descargar o imprimir, perfectas para compartir en redes sociales o entregar en mano. FOTO DE CANVA.COM

Las tarjetas y postales que cuentan con frases en imágenes de Año Nuevo 2026 se han convertido en una de las formas más elegantes y emotivas de felicitar a los seres queridos. Más allá de un simple mensaje, una tarjeta con diseño, color y palabras significativas hace que cada saludo sea más personal, especial y memorable.

En este 2026, muchas personas en EE.UU. y México buscan postales listas para compartir en WhatsApp, Instagram y Facebook, con mensajes que expresen deseos de amor, salud, trabajo, prosperidad y felicidad. Estas tarjetas digitales e imprimibles son ideales para amigos, familia, compañeros de trabajo e incluso clientes, ya que se adaptan a distintos estilos: desde mensajes breves y divertidos hasta saludos profundos y motivadores.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la vida te demuestre que siempre puede ir a mejor. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la vida te demuestre que siempre puede ir a mejor. FOTO DE CANVA.COM

Puedes usar estas postales de Año Nuevo 2026 para publicaciones, historias, estados, portadas o como tarjetas impresas para acompañar regalos, decorar la casa o colocar en la mesa de Año Nuevo. Son perfectas para quienes quieren enviar un detalle cuidado y bonito, pero no saben exactamente qué escribir, ya que combinan diseño listo para usar con frases claras y con sentido.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo te sorprenda con alegría.” FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo te sorprenda con alegría.” FOTO DE CANVA.COM

Lo mejor es que puedes descargar, guardar o crear tus propias tarjetas de Año Nuevo 2026 de forma totalmente gratuita. Solo necesitas elegir las frases que más te gusten, añadirlas a una imagen con estilo festivo y convertirlas en postales digitales para compartir o imprimir. Así podrás etiquetar a tus amigos y familiares, enviar saludos personalizados y llenar tus redes sociales de buenos deseos y energía positiva en EE.UU., México y el resto del mundo.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Salud, amor y éxito para este 2026.” FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Salud, amor y éxito para este 2026.” FOTO DE CANVA.COM

A continuación, encontrarás una selección de 70 frases de Año Nuevo 2026 agrupadas por temas como fortuna, dinero, amor, salud, trabajo y mensajes cortos, bonitos y originales

Frases de ¡Feliz Año Nuevo 2026! de fortuna y dinero

  • Que el 2026 llene tu vida de oportunidades, buena fortuna y abundancia en todo lo que emprendas.
  • Que este Año Nuevo 2026 te traiga dinero bien ganado, proyectos exitosos y decisiones financieras acertadas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Brindemos por un año increíble.” FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Brindemos por un año increíble.” FOTO DE CANVA.COM
  • Brindo porque en 2026 nunca te falte trabajo, prosperidad ni motivos para sentirte verdaderamente afortunado.
  • Que cada meta financiera que te propongas en 2026 se convierta en un logro que puedas celebrar.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz Año Nuevo: lo mejor está por venir.” FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz Año Nuevo: lo mejor está por venir.” FOTO DE CANVA.COM
  • Que la fortuna toque a tu puerta este 2026 y decida quedarse todo el año.
  • En 2026, que tu billetera nunca esté vacía y tu corazón siempre esté lleno de gratitud.
  • Que el Año Nuevo 2026 te regale ingresos estables, buenas inversiones y menos preocupaciones económicas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida se trata de cambios, a veces es doloroso, a veces es hermoso, pero la mayoría de las veces son ambas cosas”. — Kristin Kreuk. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida se trata de cambios, a veces es doloroso, a veces es hermoso, pero la mayoría de las veces son ambas cosas”. — Kristin Kreuk. FOTO DE CANVA.COM
  • Que cada día del 2026 te acerque un poco más a la estabilidad y al bienestar que tanto mereces.
  • Que la suerte, el dinero y las buenas decisiones se unan para acompañarte durante todo el 2026.
  • Que el 2026 sea el año en el que puedas decir: “Valió la pena cada esfuerzo; la abundancia llegó”.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Oramos con alegría y agradecimiento para recibir las bendiciones del Año Nuevo”. — Lailah Gifty Akita. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Oramos con alegría y agradecimiento para recibir las bendiciones del Año Nuevo”. — Lailah Gifty Akita. FOTO DE CANVA.COM

Frases de Año Nuevo 2026 de amor y familia

  • Que el 2026 esté lleno de abrazos sinceros, besos inesperados y amores que se quedan.
  • Feliz Año Nuevo 2026: que tu familia siga siendo tu refugio, tu fuerza y tu mejor motivo para sonreír.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo.” — Séneca. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo.” — Séneca. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este 2026 llegue cargado de amor del bueno, del que cura, acompaña y no se rinde.
  • En el 2026, más momentos juntos, más risas en familia y menos distancias en el corazón.
  • Que el Año Nuevo 2026 fortalezca tus lazos familiares y te acerque aún más a quienes amas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ​​“Los buenos propósitos son simplemente cheques que los hombres extienden contra un banco donde no tienen cuenta.” — Oscar Wilde. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ​​“Los buenos propósitos son simplemente cheques que los hombres extienden contra un banco donde no tienen cuenta.” — Oscar Wilde. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el amor toque a tu puerta en 2026 y, si ya llegó, que se quede más fuerte que nunca.
  • Feliz 2026: que tu hogar esté lleno de paz, comprensión y muchos “te quiero” sinceros.
  • En este Año Nuevo 2026 deseo que tu vida se llene de historias de amor que valga la pena recordar.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.” — George Eliot. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.” — George Eliot. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te regale amistades leales, amores verdaderos y familia unida en cada celebración.
  • Brindo por un 2026 donde el amor sea tu mejor compañía y tu mayor riqueza.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año me traiga la inspiración y la motivación para alcanzar mis metas profesionales. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año me traiga la inspiración y la motivación para alcanzar mis metas profesionales. FOTO DE PINTEREST.COM

Frases de Año Nuevo 2026 de salud, paz y bienestar

  • Que el 2026 te regale salud de sobra, una mente tranquila y un corazón en paz.
  • Feliz Año Nuevo 2026: que tu cuerpo se mantenga fuerte, tu mente serena y tu espíritu lleno de luz.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año me brinde oportunidades laborales desafiantes y gratificantes. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el nuevo año me brinde oportunidades laborales desafiantes y gratificantes. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que este 2026 tengas más días de sonrisas que de preocupaciones y más salud que problemas.
  • Que nunca te falte la energía para seguir adelante ni la salud para disfrutar cada momento del 2026.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la creatividad y la innovación fluyan en mi trabajo durante el nuevo año. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la creatividad y la innovación fluyan en mi trabajo durante el nuevo año. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 sane lo que duele, alivie lo que pesa y fortalezca todo lo que te hace bien.
  • En 2026, que tu mayor lujo sea estar sano, en paz y rodeado de buenas personas.
  • Que cada amanecer del 2026 te encuentre agradecido por la vida, por tu cuerpo y por tu bienestar.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 me traiga el trabajo ideal que me permita crecer y desarrollarme. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 me traiga el trabajo ideal que me permita crecer y desarrollarme. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que el 2026 te enseñe a cuidar de ti, respetar tus tiempos y priorizar tu salud emocional.
  • Que la paz, la serenidad y el equilibrio sean tus compañeros fieles durante todo el Año Nuevo 2026.
  • Que este 2026 te recuerde que la verdadera riqueza es sentirte bien por dentro y por fuera.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 sea un año de ascensos, reconocimientos y logros laborales. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 sea un año de ascensos, reconocimientos y logros laborales. FOTO DE PINTEREST.COM

Frases de Año Nuevo 2026 de éxito laboral

  • Que el 2026 sea el año en que tu esfuerzo se convierta en éxito y tus sueños en metas cumplidas.
  • Feliz Año Nuevo 2026: que nunca te falten motivación, buenas ideas y puertas que se abren.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el éxito profesional sea una realidad en mi vida durante el 2026. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el éxito profesional sea una realidad en mi vida durante el 2026. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que este 2026 llegue lleno de proyectos, ascensos y oportunidades que impulsen tu crecimiento profesional.
  • Que el trabajo en 2026 no sea solo obligación, sino también una fuente de orgullo, aprendizaje y realización.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el universo me guíe hacia el camino laboral que me corresponde. FOTO DE PINTEREST.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el universo me guíe hacia el camino laboral que me corresponde. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que cada reto laboral del 2026 se transforme en una lección y en un paso hacia tu mejor versión.
  • En el 2026, atrévete a empezar, insistir, mejorar y brillar en todo lo que hagas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que cada madrugada de este año nuevo te encuentre con un motivo para seguir soñando. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que cada madrugada de este año nuevo te encuentre con un motivo para seguir soñando. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 te dé la valentía de dejar lo que no te aporta y apostar por lo que te apasiona.
  • Que tu agenda del 2026 se llene de metas alcanzadas y sueños que lograste hacer realidad.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “A por un año lleno de magia.” FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “A por un año lleno de magia.” FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te encuentre trabajando en lo que amas y celebrando los resultados de tu dedicación.
  • Brindo por un 2026 con jefes justos, equipos unidos y éxitos compartidos.
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- "La llegada de un nuevo año es la oportunidad perfecta para mirar al futuro con optimismo y esperanza. ¡Feliz Año Nuevo para ti y tu familia!". FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 25/12/2025.- "La llegada de un nuevo año es la oportunidad perfecta para mirar al futuro con optimismo y esperanza. ¡Feliz Año Nuevo para ti y tu familia!". FOTO DE CANVA.COM

Frases cortas, bonitas y originales de Año Nuevo 2026

  • Nuevo año, nuevas fuerzas, misma esencia. Feliz 2026.
  • Que el 2026 te sorprenda de manera bonita, todos los días.
  • 2026: menos miedo, más magia.
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Todo lo que emprendo en 2026 está bendecido con éxito y buena suerte. FOTO DE CANVA.COM
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Todo lo que emprendo en 2026 está bendecido con éxito y buena suerte. FOTO DE CANVA.COM
  • Que lo mejor del 2025 sea lo peor del 2026.
  • 365 oportunidades nuevas. Bienvenido, 2026.
  • Que este Año Nuevo 2026 te encuentre donde siempre soñaste estar.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida no se trata de esperar, desear y tener esperanza; se trata de hacer, ser y llegar a ser." — Mike Dooley. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida no se trata de esperar, desear y tener esperanza; se trata de hacer, ser y llegar a ser." — Mike Dooley. FOTO DE CANVA.COM
  • 2026: que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede.
  • Que este 2026 te regale razones diarias para decir: “Valió la pena”.
Mi propósito 2026: recordar qué prometí el 2025. | Crédito: canva.com / Composición Depor
Mi propósito 2026: recordar qué prometí el 2025. | Crédito: canva.com / Composición Depor
  • Nuevo año, misma meta: ser feliz. Feliz 2026.
  • Que en el 2026 ocurra todo lo que te haga bien y nada de lo que te robe la paz.

Frases graciosas y divertidas para compartir con tus amigos en el Año Nuevo 2026

  • Si en 2025 no me salió nada bien, en 2026 voy por el “modo experto en intentarlo otra vez”.
  • Mi propósito para el 2026 es cumplir los propósitos del 2025 que debí empezar en 2024.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Si en 2025 no te salió nada como querías, tranquilo: siempre puedes culpar a Mercurio retrógrado y empezar el 2026 con la misma ilusión… y los mismos errores. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Si en 2025 no te salió nada como querías, tranquilo: siempre puedes culpar a Mercurio retrógrado y empezar el 2026 con la misma ilusión… y los mismos errores. FOTO DE CANVA.COM
  • Que en el 2026 tengamos más dinero en la cuenta que memes en el celular.
  • En 2026 prometo hacer ejercicio… pero primero una última cenita de despedida de la flojera.
  • Que el 2026 nos traiga amor, salud y… si se puede, alguien que nos pague las vacaciones.
  • Brindo por un 2026 con menos drama, más comida rica y muchas siestas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Mi plan para el Año Nuevo: 1) Comer. 2) Beber. 3) Repetir hasta olvidar mis propósitos. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Mi plan para el Año Nuevo: 1) Comer. 2) Beber. 3) Repetir hasta olvidar mis propósitos. FOTO DE CANVA.COM
  • Si el 2025 fue una prueba, ya estoy listo para el nivel 2026 con trucos incluidos.
  • Ojalá en el 2026 engordemos solo de felicidad y no de comer tanto.
  • Feliz 2026: que la única tóxica en tu vida sea la resaca del 1 de enero.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Ojalá este año tengas más dinero en el banco que mensajes sin leer en WhatsApp. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Ojalá este año tengas más dinero en el banco que mensajes sin leer en WhatsApp. FOTO DE CANVA.COM
  • En 2026 que el sueldo dure más que mi batería al 5%.
  • Bienvenido 2026: por favor sé amable, ven sin spoilers y sin giros dramáticos.
  • Mi meta para 2026: aprender a madrugar… pero empezamos en febrero, ¿trato?
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En 2026 no prometo cambiar, prometo seguir siendo este desastre tan encantador que conoces. FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En 2026 no prometo cambiar, prometo seguir siendo este desastre tan encantador que conoces. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 nos dé salud, porque lo que es dinero ya vimos que no quiere venir.
  • 2026, sorpréndeme… pero bonito, ¿sí? Nada de “plot twist” como los últimos años.
  • Este 2026 voy a cambiar… de peinado, de serie y de antojos, porque de vida está difícil.
  • Que en el 2026 te vaya tan bien que hasta el WiFi te agarre en todos lados.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Año Nuevo, excusas nuevas para todo! FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Año Nuevo, excusas nuevas para todo! FOTO DE CANVA.COM
  • Propósito 2026: dejar de decir “el lunes empiezo” y cambiarlo por “hoy empiezo… mañana sigo”.
  • En 2026 que tus problemas sean tan cortos como los mensajes de “ok”.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Que el Año Nuevo te traiga menos exámenes y más vacaciones! FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Que el Año Nuevo te traiga menos exámenes y más vacaciones! FOTO DE CANVA.COM
  • Feliz Año Nuevo 2026: que ligues más que el año pasado… tampoco está tan difícil.
  • Que el 2026 venga con actualización incluida: más paciencia, más risa y menos ganas de rendirse.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Año Nuevo, excusas nuevas para todo! FOTO DE CANVA.COM
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Año Nuevo, excusas nuevas para todo! FOTO DE CANVA.COM
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC