Luego de una ceremonia histórica en el 2025 con Claudia Sheinbaum a la cabeza (primera Presidenta mujer en México), es momento de volver a vivir una de las ceremonias más tradicionales del país. Este martes 15 de septiembre, desde el Palacio Nacional del Zócalo en la Ciudad de México, Claudia Sheinbam da el famoso Grito de Independencia. Dicho recinto contará con una gran variedad de actividades y aquí te dejaré con la hora exacta en la que Sheinbaum dará el Grito de Independencia hoy .

¿A qué hora da Sheinbaum el Grito de Independencia HOY 15 de septiembre 2026?

El Grito de Independencia con Claudia Sheinbaum será hoy 15 de septiembre de 2026 a las 23:00 horas CDMX. Esta es la hora de inicio programada para el famoso grito que da la Presidenta de México desde el Palacio Nacional del Zócalo, en la Ciudad de México, una de las ceremonias más tradicionales en las fiestas patrias del país.

Horarios y actividades de HOY en el Zócalo por el Grito de Independencia

19:00 h | Festival Cultural: Inicio de las presentaciones artísticas y culturales en la Plaza de la Constitución.

Inicio de las presentaciones artísticas y culturales en la Plaza de la Constitución. 21:00 h | Bloque Musical Estelar: Arrancan los conciertos principales enfocados en la música tradicional mexicana.

Arrancan los conciertos principales enfocados en la música tradicional mexicana.

23:00 h | Ceremonia Oficial del Grito: Tradicional Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón central del Palacio Nacional, seguido por la entonación del Himno Nacional y el show de fuegos pirotécnicos.

Tradicional Grito de Independencia encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el balcón central del Palacio Nacional, seguido por la entonación del Himno Nacional y el show de fuegos pirotécnicos. Al finalizar el Grito | Gran Cierre: Concierto estelar del grupo Intocable para culminar los festejos patrios.

La ceremonia del 2025 fue histórica: por primera vez en 200 años, el Grito de Independencia fue realizado por Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer del país. (Foto: Gobierno de México)

¿Qué calles estarán cerradas HOY 15 de septiembre por el Grito de Independencia?

Este martes 15 de septiembre de 2026, la Ciudad de México implementará diversos cierres viales con motivo de las celebraciones por el Grito de Independencia. Las principales restricciones se concentrarán en el Centro Histórico y en las inmediaciones del Zócalo, con afectaciones en vialidades como República de El Salvador, Isabel La Católica, Donceles, Justo Sierra, Jesús María, Venustiano Carranza, Palma, Correo Mayor y Tacuba. También habrá bloqueos en los alrededores del perímetro formado por Eje 1 Norte Ignacio López Rayón, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación.

Las personas que tengan previsto acudir al Zócalo deberán considerar estos cierres y tomar sus precauciones, especialmente durante las horas previas al inicio de la ceremonia. Entre los accesos peatonales contemplados se encuentran 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba, 5 de Mayo, 5 de Febrero, Monte de Piedad, Moneda y Seminario. Para desplazarse por la zona, se recomienda considerar como alternativas Eje Central Lázaro Cárdenas, Avenida Circunvalación, República de Perú, Fray Servando Teresa de Mier, República de Uruguay e Izazaga.

¿Por qué se hace el Grito de Independencia todos los años en CDMX?

El Grito de Independencia se realiza cada 15 de septiembre por la noche para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México, ocurrida en 1810. La ceremonia recuerda el llamado que, según la tradición histórica, hizo Miguel Hidalgo y Costilla desde Dolores, convocando al pueblo a levantarse contra el dominio español. Actualmente, la celebración es encabezada por la persona titular de la Presidencia de México desde el Palacio Nacional, quien hace sonar la campana y pronuncia vivas en honor a la Independencia y a los héroes nacionales.