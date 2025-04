¡La emoción sigue ardiendo en Fire Force! Esta semana, el capítulo 3 llega cargado de intensidad, nuevos misterios y batallas que prometen elevar aún más la temperatura. Si has estado siguiendo el camino de Shinra Kusakabe y la Compañía 8, prepárate para un episodio lleno de acción, revelaciones sorprendentes y momentos que pondrán a prueba la lealtad y el coraje de cada personaje. La historia no deja de evolucionar, y con cada entrega, el fuego se vuelve más difícil de controlar. Por ello, aquí te contamos cuándo estará disponible en Crunchyroll para que no te pierdas ni un segundo de esta aventura que cada vez se vuelve más explosiva y emocionante.

¿A qué hora sale el capítulo 3 de Fire Force?

El capítulo 3 de la tercera temporada de Fire Force se estrenará en Crunchyroll este viernes 18 de abril. Asimismo, como ha sido costumbre en las últimas semanas, se espera que este nuevo episodio salga a la luz en el horario de siempre: a la 1:00 de la tarde (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si te encuentras en otro país, estos son los horarios de estreno:

Estados Unidos: 10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET)

10:00 a.m. (PT) / 1:00 p.m. (ET) México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el capítulo 3 de Fire Force?

Como la gran mayoría de animes, el capítulo 3 de la tercera temporada de Fire Force se estrenará en Crunchyroll. No obstante, para disfrutar de este episodio, que promete ser clave en el desarrollo de Shinra Kusakabe y su evolución como bombero, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma, cuyo precio varía de acuerdo al país en el que te encuentres.

Sinopsis de Fire Force, obra de Atsushi Ōkubo

En un mundo donde las personas pueden estallar en llamas espontáneamente y convertirse en criaturas infernales llamadas Infernals, la humanidad vive en constante temor. Para combatir esta amenaza sobrenatural, surge la Fuerza Especial de Bomberos, conocida como Fire Force, compuesta por individuos con habilidades piroquinéticas. Su misión es contener a los Infernals y ofrecerles un descanso pacífico. La historia arranca con un fuego que arde más allá de lo físico: el de un pasado envuelto en misterio.

Shinra Kusakabe, apodado “Pisadas del Diablo” por su peculiar habilidad de generar llamas desde sus pies, se une a la Fire Force con el sueño de convertirse en un héroe. Pero su objetivo no es solo extinguir fuegos: también quiere descubrir la verdad detrás del incendio que mató a su madre y a su hermano cuando él era niño. En el camino, se encuentra con aliados únicos, cada uno con poderes y pasados igual de complejos. La Compañía 8, donde Shinra servirá desde ahora, se convertirá en su nueva familia.

A medida que avanza la historia, la lucha entre el deber y la verdad se vuelve más intensa. La Fire Force descubre que los incendios espontáneos podrían tener una causa oculta, y que hay organizaciones en las sombras que manipulan los hilos del fuego. El mundo que parecía solo enfrentarse a un fenómeno trágico se revela mucho más profundo y peligroso. Shinra, como protagonista de esta historia, se ve envuelto en una guerra que no solo arde en las calles, sino también en el alma de quienes la combaten.

Lo que distingue a Fire Force no son solo sus espectaculares batallas o su animación vibrante, sino la forma en que mezcla acción, humor y temas existenciales. La serie toca preguntas sobre fe, destino y la chispa que mantiene vivo al espíritu humano. A través de sus personajes intensos y momentos cargados de emoción, ofrece algo más que fuego, pues trata de una historia sobre propósito, redención y fraternidad. Cada episodio de este anime, en consecuencia, es una llama que va iluminando una parte del enigma.

Creado por Atsushi Ōkubo, también autor de Soul Eater, Fire Force mezcla su estilo inconfundible de diseño audaz y narrativa explosiva. Con una ambientación steampunk, poderes únicos y una trama que evoluciona constantemente, el anime se ha ganado un lugar entre los títulos más populares de los últimos años. Si te gustan las historias que arden en intensidad, con personajes entrañables y misterios que se revelan paso a paso, Fire Force tiene todo lo necesario para encender tu interés. ¿Qué esperas para verlo?

Personajes principales de Fire Force

Shinra Kusakabe: El alma valiente de la serie y protagonista principal. Apodado “Pisadas del Diablo” por su habilidad de encender fuego desde sus pies, Shinra no solo puede volar, sino que también combate con velocidad y estilo. Se une a la Compañía 8 decidido a convertirse en un héroe, limpiar su nombre y descubrir qué ocurrió realmente con el incendio que acabó con su familia. Su sonrisa confiada y su gran corazón lo hacen inolvidable.

Tráiler oficial de la temporada 3 de Fire Force