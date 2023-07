Tras medio año de espera, finalmente la plataforma de streaming, Netflix, estrenará la segunda parte de la temporada 2 del anime “Record of Ragnarok”, también conocido “Shuumatsu no Valkyrie”. Como se recuerda, la primera parte de la serie se estrenó el día 26 de enero del 2023. En esta nota de Depor te damos toda la información para que no te pierdas ni un solo episodio de la historia que muestra la lucha entre la humanidad y los dioses.

¿Cuándo se estrenará la segunda parte de Record of Ragnarok 2?

La tan esperada segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” finalmente se estrenará el 12 de julio de 2023. Los fanáticos estarán emocionados de continuar con esta épica serie, llena de intensas batallas entre los dioses y los humanos representantes de la humanidad. El nuevo capítulo promete a sus fanáticos llevar la acción y la emoción a nuevos niveles.

¿A qué hora se estrena la segunda parte de Record of Ragnarok 2?

La emocionante segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” estará disponible en diferentes horarios según la región. En México y Centroamérica (excepto Panamá), los fanáticos podrán disfrutarla el miércoles 12 de julio a las 11:00 a.m. Para aquellos en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el estreno será a las 12:00 p.m.

Los espectadores en Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba podrán disfrutarla a partir de la 1:00 p.m. Por último, en Argentina, Brasil y Uruguay, la espera terminará a las 2:00 p.m. Prepara tus horarios y no te pierdas este emocionante episodio.

¿En dónde se podrá ver Record of Ragnarok 2?

La segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” estará disponible para su disfrute en el servicio de streaming Netflix. Los suscriptores tendrán la oportunidad de sumergirse en esta apasionante serie y seguir la épica batalla entre dioses y humanos en la plataforma.

¿Cuántos capítulos tendrá la segunda parte de Record of Ragnarok 2?

La segunda parte de la temporada 2 de “Record of Ragnarok” constará de 5 capítulos, del 11 al 15, retomando la historia justo donde se quedó en la primera parte estrenada en enero. Esta vez se desarrollarán las peleas de Buda en contra de Hades y Qin Shi Huang.

¿Qué pasó en la primera parte de Record of Ragnarok 2?

Durante la primera parte de Record of Ragnarok, se llevó a cabo la batalla entre dos leyendas: Hércules y Jack ‘El destripador’. Con impresionantes exhibiciones de fuerza y habilidad, estos titanes se enfrentaron sin descanso, pero al final, fue el representante de la humanidad quien emergió victorioso. Sin embargo, el segundo enfrentamiento no se quedó atrás, ya que presenciamos un choque entre Tameemon Raiden y Shiva. Aunque ambos demostraron una fuerza asombrosa, fue el representante de los dioses, Shiva, quien logró prevalecer, asegurando una victoria más para los celestiales.

Record of Ragnarok 2 - Sinopsis

En un enfrentamiento decisivo entre los dioses y los campeones humanos, Brunhild desafía a los dioses en una conferencia celestial y propone el Ragnarok. Los humanos aceptan el desafío y eligen a trece campeones excepcionales para luchar contra los poderosos dioses. Comienza una serie de batallas apocalípticas mientras los humanos luchan por cambiar su destino y demostrar su valía ante los dioses inmortales. ¿Prevalecerá la humanidad o será este el último capítulo de su historia?