¡La emoción no se detiene en Wind Breaker! Esta semana llega el cuarto episodio de la segunda temporada y los seguidores de este anime ya están contando los días para seguir de cerca a Haruka Sakura y su evolución como miembro de la Furin. Si te atrapó la intensidad de los primeros capítulos, prepárate, porque lo que viene promete más acción, lazos que se fortalecen y desafíos que pondrán a prueba el verdadero significado de la fuerza. Sin más, aquí te contamos cuándo estará disponible el nuevo capítulo en Crunchyroll para que no te pierdas ni un segundo de esta historia que no deja de subir la apuesta. ¡Toma nota cuanto antes!

¿A qué hora sale el capítulo 4 de Wind Breaker?

El capítulo 4 de la segunda temporada de Wind Breaker se estrenará en Crunchyroll este jueves 24 de abril. Asimismo, como ha sido costumbre en las últimas semanas, se espera que este nuevo episodio salga a la luz en el horario de siempre: a las 12:25 de la tarde (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si te encuentras en otro país, estos son los horarios de estreno:

Estados Unidos: 9:25 a.m. (PT) / 12:25 p.m. (ET)

9:25 a.m. (PT) / 12:25 p.m. (ET) México: 11:25 p.m.

11:25 p.m. Colombia: 12:25 p.m.

12:25 p.m. Ecuador: 12:25 p.m.

12:25 p.m. Perú: 12:25 p.m.

12:25 p.m. Bolivia: 1:25 p.m.

1:25 p.m. Venezuela: 1:25 p.m.

1:25 p.m. Argentina: 2:25 p.m.

2:25 p.m. Brasil: 2:25 p.m.

2:25 p.m. Chile: 2:25 p.m.

2:25 p.m. Paraguay: 2:25 p.m.

2:25 p.m. Uruguay: 2:25 p.m.

¿Dónde ver el capítulo 4 de Wind Breaker?

Como la gran mayoría de animes, el capítulo 4 de la segunda temporada de Wind Breaker se estrenará en Crunchyroll. No obstante, para disfrutar de este nuevo episodio, que promete ser clave en la historia de Haruka Sakura en la Furin, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma, cuyo precio varía de acuerdo al país en el que te encuentres.

Sinopsis de Wind Breaker, anime de Satoru Nii

Wind Breaker, basado en el manga de Satoru Nii, es una historia que combina peleas callejeras con una sorprendente dosis de corazón. Nos lleva a Furin, una escuela secundaria famosa no por sus calificaciones, sino por sus temibles pandillas y los constantes enfrentamientos entre estudiantes. Pero no todo es caos: bajo esa fachada rebelde se oculta una comunidad unida por la fuerza, el respeto y la defensa de su barrio.

El protagonista es Haruka Sakura, un joven solitario, orgulloso de su fuerza, que llega a Furin con la intención de demostrar que no necesita a nadie. Su meta es simple: pelear con los más fuertes y probar que es el mejor hasta llegar a la cima. Sin embargo, lo que encuentra en la escuela lo toma por sorpresa. En lugar de pandillas descontroladas, se topa con un grupo de chicos que protege a los débiles y lucha por la justicia a su manera.

A lo largo de la historia, Haruka irá descubriendo que la verdadera fuerza no solo se mide con los puños. Las amistades que va forjando, la lealtad de sus compañeros y el espíritu del barrio comienzan a cambiar su visión. Él, que creía que la soledad era una muestra de poder, empieza a entender el valor de pelear por algo más grande que uno mismo.

Wind Breaker no es solo un anime de peleas; es un relato sobre crecimiento personal, la importancia del trabajo en equipo y la forma en que un entorno hostil puede convertirse en un hogar. La acción es constante, pero siempre acompañada de emociones genuinas y momentos que te invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la fuerza.

Con una animación vibrante y un elenco de personajes intensos pero entrañables, Wind Breaker se ha ganado rápidamente el corazón del público. Es ideal para quienes aman las historias de superación, con grandes peleas y una banda sonora envidiable. Una serie que demuestra que a veces, los más duros también pueden tener un alma noble.

Personajes principales de Wind Breaker

Haruka Sakura: Es el alma de la historia. Haruka es un chico solitario, algo arrogante, que llega a la preparatoria Furin con un solo objetivo: demostrar su fuerza enfrentando a los más duros. Sin embargo, lo que encuentra en su nuevo entorno va más allá de peleas. A través de nuevas amistades y desafíos, su carácter comienza a transformarse, mostrando que incluso los más duros pueden aprender a confiar, conectar y crecer.

Kyōtarō Sugishita: Tiene presencia, liderazgo y un código de honor que lo hace brillar. Kyōtarō es uno de los pilares de Furin y rápidamente se convierte en una figura que Haruka respeta. Su manera de equilibrar fuerza y valores lo convierte en un guía para los demás. Carismático y directo, es de esos personajes que no necesitan gritar para hacerse escuchar.

Hayato Suō: El cerebro estratégico del grupo. Como presidente del comité estudiantil, Hayato se encarga de que las cosas en Furin funcionen con orden. Es tranquilo, calculador y siempre piensa varios pasos adelante. Aunque no siempre está en el frente de batalla, su influencia en las decisiones importantes y su liderazgo silencioso son clave para mantener la armonía del equipo.

Tōma Hiragi: Es el tipo de amigo que le da calidez a la historia. Alegre, espontáneo y un poco despreocupado, Tōma rompe con la seriedad de muchos momentos. Pero cuidado, porque detrás de su sonrisa hay un luchador veloz y certero. Su cercanía con Haruka es esencial, ya que le ayuda a abrirse emocionalmente y a entender que la fuerza también se mide en la forma en que uno se relaciona con los demás.

Umemiya: Más que un líder, es un idealista con puños fuertes. Umemiya encabeza a los Bōfūrin, un grupo que redefine el sentido de pelear. Él cree que la fuerza debe proteger, no destruir, y su forma de liderar se basa en valores como la justicia y la compasión. Con su presencia firme y su visión clara, representa el cambio positivo que Haruka y muchos otros buscan, incluso si aún no lo saben.

Tráiler oficial de Wind Breaker, temporada 2