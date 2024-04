¿Nunca has tenido la oportunidad de ver un Eclipse Solar Total? Pues te contamos que este lunes 8 de abril de 2024, podrás disfrutar de este fenómeno astronómico que ocurre pocas veces y que no volverá a ocurrir hasta dentro de 20 años. Este eclipse solar podrá ser visible solamente en Norteamérica, en su totalidad en todo México, mientras que en Estados Unidos será visible en al menos 20 estados por los que cruzará este eclipse. También podrá ser visible en Canadá si es que deseas verlo desde allí. Aquí te contamos cómo, cuándo y dónde puedes mirarlo.

Eclipse Solar 2024 en Estados Unidos: ¿a qué hora y dónde verlo?

A medida que el reloj marque las 8:00 a.m. (ET), el eclipse solar total será visible desde la costa mexicana del Pacífico, ofreciendo un espectáculo celestial que capturará la atención de muchos. Este fenómeno astronómico único se desplazará a través de estados clave en Estados Unidos, incluyendo Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine, finalizando su majestuoso recorrido en la costa Atlántica de Terranova a las 3:46 p.m. (ET).

¿A qué hora ver el Eclipse Solar 2024 en México?

Mazatlán: Prepárate para ser testigo del inicio del eclipse solar total a las 10:51 a.m.

Prepárate para ser testigo del inicio del eclipse solar total a las 10:51 a.m. Ciudad de México: No te pierdas el comienzo de este espectáculo a las 10:55:22 a.m.

No te pierdas el comienzo de este espectáculo a las 10:55:22 a.m. Coahuila: A las 11:59 a.m. inicia este fenómeno astral.

Aunque el eclipse solar total será visible en toda la extensión de México, las ubicaciones mencionadas ofrecerán puntos de vista privilegiados para su observación.

¿Cómo puedes ver el Eclipse Solar 2024?

La observación de un eclipse solar total es un momento impresionante, que debe disfrutarse con las medidas de seguridad adecuadas para proteger la vista:

Es fundamental el uso de gafas de eclipse certificadas, diseñadas para bloquear la radiación ultravioleta e infrarroja.

Evita completamente el uso de binoculares o telescopios sin el filtro solar correcto.

Solo durante la fase de totalidad es posible mirar el eclipse directamente sin protección.

Planificar es clave. Escoge un lugar con buena visibilidad, alejado de fuentes de contaminación lumínica.

Este eclipse solar total promete ser un evento astronómico inolvidable. Siguiendo estos consejos y planificando con anticipación, estarás listo para experimentar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza.

Un eclipse solar total es un evento celestial donde la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la superficie terrestre. Para que un eclipse sea clasificado como “total”, es necesario que todos los rayos del Sol estén completamente bloqueados por la Luna, un fenómeno que solo puede ser observado desde una franja específica de la Tierra conocida como la “zona de totalidad”.

¿Cómo se origina un Eclipse Solar Total?

Para entender cómo y por qué ocurre un eclipse solar total, es fundamental comprender la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y cómo esta órbita se relaciona con la del Sol. La clave está en el ángulo y la distancia entre estos tres cuerpos celestes.

La Órbita de la Luna : La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo que significa que hay momentos en los que está más cerca de la Tierra (perigeo) y momentos en los que está más lejos (apogeo). Para que se produzca un eclipse solar total, la Luna debe estar cerca de su perigeo, lo que hace que su tamaño aparente en el cielo sea suficiente para cubrir completamente el Sol.

: La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo que significa que hay momentos en los que está más cerca de la Tierra (perigeo) y momentos en los que está más lejos (apogeo). Para que se produzca un eclipse solar total, la Luna debe estar cerca de su perigeo, lo que hace que su tamaño aparente en el cielo sea suficiente para cubrir completamente el Sol. Inclinación Orbital : La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esto significa que los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en uno de los dos puntos donde su órbita cruza la órbita de la Tierra, conocidos como nodos.

: La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esto significa que los eclipses solo pueden ocurrir cuando la Luna se encuentra en uno de los dos puntos donde su órbita cruza la órbita de la Tierra, conocidos como nodos. Alienación de los Tres Cuerpos Celestes: Un eclipse solar total ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean perfectamente. Esta alineación solo sucede durante una luna nueva, y solo si la luna nueva coincide con el momento en que la Luna pasa por uno de sus nodos orbitales.