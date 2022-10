House of the Dragon llega a su final de temporada en HBO Max y este fin de semana estrenará el último capítulo en México. ¿Estás listo para seguir con el origen de la familia Targaryen? No te pierdas esta información y conoce todos los detalles en torno a la estrategia del bando de los ‘Verdes’ por tomar posesión del reino y del Trono de Hierro.

En el episodio anterior, se ve el inicio de la guerra civil de la familia Targaryen, tras la muerte del rey Viserys I, donde la reina Alicent al enterarse intenta mantenerlo en secreto hasta saber qué hará, pues según ella cree, Viserys I le dijo que quiere que su hijo Aegon sea el heredero.

Es por ello que la hija de Otto Hightower le pide a Sir Cole vaya en busca de su hijo y que lo traiga. Tras encontrar a Aegon, el segundo con el nombre, se realiza la coronación y todo el pueblo es invitado a la ceremonia. Paralelo a esto, la princesa Rhaneys -quien estuvo encerrada por orden de los verdes- logra escapar de su habitación con la ayuda de un fiel caballero y decide ir hasta el lugar de la coronación, en donde también se encuentra su dragón.

¿Cuándo se estrena el capítulo 10 de ‘House of the Dragon’ y cómo se llama?

Los nuevos capítulos de “House of the Dragon se estrenan todos los domingos, si vives en México, a las 8 p.m. por medio del servicio se Streaming HBO Max y el nuevo episodio ha sido titulado: “La reina Negra”.

8:00 p.m. (Hora del Perú, Ecuador y Colombia)

7:00 p.m. (Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay)

3:00 a.m. (España, el lunes 5 de septiembre).

¿Qué va a ocurrir en el décimo capítulo de House of the Dragon?

En el tráiler del próximo episodio, titulado “The Black Queen” (“La Reina Negra”), se observa que uego de escapar de los Verdes durante la coronación de Aegon II Targaryen, la princesa Rhaenys llega con su dragón Meleys a Dragonstone (Rocadragón) y le advierte a Rhaenyra y Daemon sobre los planes de los aliados de Alicent Hightower.

Tras ello, los partidarios de Rhaenyra se reúnen para preparar su defensa en la guerra civil por el reclamo del Trono de Hierro y de esta manera, tendremos la gran batalla de estos personajes como cierre de temporada, cuyo desenlace desencadenará una serie de actos de venganza en ambos bandos.

¿Cuántos episodios tiene la primera temporada de House of the Dragon?

House of The Dragon (La Casa del Dragón), precuela de Juego de Tronos y que se transmite por HBO Max es una serie que cuenta con 10 episodios, los cuales se estrenan semanalmente a través de la plataforma de streaming.

¿Dónde ver el nuevo episodio de ‘House of the Dragon’?

El nuevo episodio estará disponible por medio de la plataforma de HBO Max. Lo que debes hacer es tener una suscripción de pago y crearte un nuevo perfil. Una vez dentro podrás encontrar no solo esta serie, sino su antecesora llamada ‘Juego de Tronos’. Recuerda que ambas se complementan entre sí.