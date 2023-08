Nadie puede dudar del gran gusto que tiene Adamari López a la hora de vestirse o combinar un look. La expresentadora de Telemundo se animó a compartir con sus millones de seguidores de Instagram la peculiar colección de zapatos que guarda en su closet y que fácilmente puede ser la envidia de toda la farándula latina.

El regreso de sus vacaciones ha impulsado como nunca antes a Adamari López, quien luego de pasar uno de los capítulos más duros de su vida profesional tras dejar Telemundo, la nacida en Humacao vuelve a brillar con luz propia. Y lo hace con nada más y nada menos que una lujosa colección de zapatos.

La celebridad se alejó de la televisión tras dejar Telemundo (Foto: Adamari López / Instagram)

Eso sí, la también madre de Alaïa dejó en claro que adora coleccionar todo tipo de calzado, sea de marca o con un gran valor sentimental. Ello ha generado que siga guardando un extenso número de zapatos y tacones desde que era una jovencita de unos veintitantos años de edad.

LA LUJOSA COLECCIÓN DE ADAMARI LÓPEZ

Fiel a su estilo, la también influencer sigue dejando en claro que sus looks siguen las tendencias de la moda. Y es que Adamari se define como una “fanática de los zapatos”, por lo que es entendible sus decenas de pares albergados en su armario.

Sobre que estilo en particular le gusta, la expresentadora de “Hoy Día” reveló que le gusta cada uno de los modelos que guarda, pues ha aprendido a combinar cada ejemplar que posee. “Con el pasar de los años me he acostumbrado a usar un poco más los stiletto para eventos o la televisión, pero para mi vida diaria he tratado de usar muchos más zapatos cómodos, sandalias y tenis”, sentenció.

Adamari López se siente orgullosa de su colección (Foto: Adamari López / Instagram)

Y aunque le faltan dedos en las manos y en los pies para contar el número total de calzado, Adamari deja en claro que no puede resistir a la tentación de comprarse nuevos diseños cuando acude de compras, aunque siempre trata de medirse. “Trato de no comprar tanto, pero cuando voy a la tienda y los veo pienso ‘este me iría bien’”.

Asimismo, la comunicadora de 52 años dejó en claro que su par favorito son unas sandalias de cuña de yute con ojivas transparentes. “Los tengo en otra variedad, un poquito más altivos, no son nada caros, son Steve Madden”. Luego agregó que es el segundo juego de su vida. “Son los segundos que tengo porque los primeros los dejé hechos leña. Me combinan con todo, son super cómodos y me gustan muchísimo”.

Los zapatos de Adamari se pueden contar por montones (Foto: Adamari López / Instagram)

Finalmente, López reveló algunos de los secretos que tiene para preservar sus tacones, tales como cambiar el taco cuando lleve un tiempo sin usarse o darle un cuidado adecuado.

De todas formas, esperamos tener tu colección, Ada. Se ve que sí sabes invertir tu dinero cuando de engreírte se trata.

