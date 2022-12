Diciembre no solo trae las costumbristas fiestas de fin de año, como la Navidad, y las reuniones familiares, sino también uno de los momentos más esperados por muchos trabajadores en México, pues les tocará recibir uno de los pagos más importantes: el Aguinaldo. En esa línea, ¿hasta cuándo deberán entregar el bono? ¿Cuánto corresponde? ¿Qué hacer si es que no te pagan? Toma nota, a continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para no perder esta prestación en 2022.

El derecho al Aguinaldo se encuentra establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Según lo mencionado, las empresas están obligadas a remunerar, con una parte proporcional del salario, a sus trabajadores para final de año.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el Aguinaldo?

Todos los trabajadores cuyo contrato esté regido por la Ley Federal del Trabajo, incluso si son empleados eventuales. Además, si los empleados que han solicitado días libres por maternidad, incapacidad temporal o permiso de paternidad, tienen derecho a recibir su prestación completa.

Para tener en cuenta, en el caso de que un trabajador renuncie o es despedido, también deberá recibir la parte proporcional a su aguinaldo. Si es que fallece, su familia será la beneficiada para recibir el monto total que le correspondía al operario.

Solamente los trabajadores contratados por honorarios no tienen derecho a recibir aguinaldo, a menos que exista subordinación y se cubra un horario máximo de ocho horas. Lo mismo ocurre con los trabajadores independientes que puedan comprobar una relación de subordinación.

¿Cómo calcular el aguinaldo 2022 y cuánto te corresponde?

El aguinaldo en México debe ser, como mínimo, el equivalente a 15 días de salario. Si se cuenta con 1 año o más laborando en una empresa, el sueldo mensual se divide entre 30, que representan los días. El resultado se multiplicará por 15. Finalmente, el monto final es lo que se recibirá.

(Sueldo Mensual/30) x 15 = Aguinaldo

Las personas que cumplan funciones por menos de un año, se debe tomar el monto por 15 días de salario y se dividen entre 365. El resultado se multiplica por la cantidad de días trabajados en el año. Finalmente, el monto final es lo que se recibirá como derecho a aguinaldo proporcional.

(Sueldo de 15 días de trabajo/365) x Días totales de trabajo en la empresa = Aguinaldo

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo en México?

Si el empleador no realiza el pago de aguinaldo, el trabajador debe acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y representación. Tiene un año, a partir del 20 de diciembre, para poder reclamarlo. La demanda se levantará en la misma procuraduría.