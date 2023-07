En diciembre del 2022, los integrantes de RBD causaron sensación al confirmar que habían llegado a un acuerdo para traer de regreso a la banda una vez más con la gira “Soy Rebelde World Tour”, con la cual recorrerán las principales ciudades de México, Brasil y Estados Unidos.

Los rumores de la nueva gira llevaban meses, y surgieron luego de que Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann coincidieran en la boda de Maite Perroni, siendo Alfonso “Poncho” Herrera el único ausente.

Sin embargo, y pese a la gran expectativa por la gira internacional, esto podría complicarse debido al accidente que sufrió Anahí Puente y que llevó a la celeb de México a perder la audición.

RBD se vuelve a reunir luego de una década (Foto: Billboard)

ANAHÍ SUFRE ACCIDENTE Y PIERDE LA AUDICIÓN

El pasado 5 de julio, y en conversación con People en Español, la cantante mexicana confirmó lo revelado por su esposo Manuel Velasco sobre un accidente en los preparativos y que derivó en la pérdida de la capacidad auditiva.

“Estaban haciéndome el molde para los in ears (auriculares) nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro”, indicó la artista, quien admitió que la situación fue muy dolorosa. “Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible”, añadió.

Si bien parecía que solo te trataría del dolor al retirar las muestras que se habían quedado, esto pasó a mayores, pues las herramientas que emplearon para la extracción terminaron dañando a la actriz y cantante.

“Lo sacaron con pinzas, lastimando muchísimo todo el conducto y perforaron el tímpano. Por el momento no escucho nada del lado derecho”, reveló.

Por su parte, el otorrinolaringólogo José Schimelmitz indicó a Milenio que el accidente ocurrió debido a que se buscaba crear un auricular a medida para que la cantante pueda seguir a sus compañeros durante el concierto, pero el procedimiento no salió como se esperaba.

“Lo que sucedió es que al tratar de hacer el molde de Anahí seguramente utilizaron mucha presión, levantaron parte de la piel y se quedó parte del material atrapado dentro del oído”, mencionó

Como era de esperarse, el estado de salud de la cantante pone en riesgo la gira con la que RBD regresa a los escenarios luego de una década, por lo que sería la propia Anahí Puente la que se refirió a los planes a futuro.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LA GIRA DE RBD TRAS LA LESIÓN DE ANAHÍ?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que dio vida a Mia Colucci en la recordada telenovela de 2004 se refirió a su estado de salud, cuál era su progreso y si continuaría en la gira de despedida “Soy Rebelde Tour”.

“Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto... Sé que así será”, fue el mensaje de la cantante de 40 años.

Del mismo modo, la mexicana agradeció a sus más de 11 millones de seguidores en redes sociales por su apoyo y se comprometió a seguir en la gira.

“En verdad, mil gracias por todos los mensajes. Yo les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda”, indicó la cantante de 40 años a sus más de 11 millones de seguidores.

Incluso, la actriz, que también tuvo un protagónico en “Primer amor a mil por hora”, se mostró comprometida con la gira, asegurando que “¡si no está al 100 ese oído, tenemos otro! ¡Nada nos frena!”.