Son pocas las personas que no conocen “Acapulco Shore”, el popular reality de MTV que cada temporada nos tiene al filo de nuestros asientos gracias al polémico grupo de fiesteros que comparten momentos divertidos y controversiales en una casa de playa en el popular balneario, y que ha tenido a importantes figuras entre sus miembros, entre ellos Andrea Otaolaurruchi o Andrea Otaola en el show, quien recientemente fue reportada como desaparecida.

Si bien las autoridades no han confirmado la desaparición de la modelo y piloto de avión, varias figuras del entretenimiento han solicitado ayuda para dar con su paradero, tras perderle el rastro en el Estado de México.

Andrea Otaolaurruchi admitió que ingresó por venganza a "Acapulco Shore" (Foto: MTV)

¿QUIÉN ES ANDREA OTAOLAURRUCHI?

Conocida también como Andrea Otaola, es una modelo y piloto, además de influencer, conocida por su participación en la temporada 11 de “Acapulco Shore”, el popular y polémico reality de MTV.

“No, no, no, no, esto se acaba hasta que yo diga”, fue la frase que acompañó en la presentación de la modelo e influencer, quien terminó separándose tras descubrirse la infidelidad de su novio.

Andrea Otaola ingresó al reality en la temporada 11, presentada como la novia de Luis “Jawy” Méndez, quien había causado gran revuelo en su participación en la saga anterior debido a sus roces con Manelyk González. De hecho, la piloto admitió que ingresó al show como venganza contra su exnovio.

“Fue una oportunidad que se me presentó y la tomé. Cuando tomé la decisión de tomar este proyecto estaba muy lastimada, llena de rabia, estaba muy dolida. Es muy difícil aceptar que a quien tú amas, y a quien consideras que fue el amor de tu vida, esa persona nunca te quiso. Esa persona nunca perdió una sola oportunidad para poderte el cuerno. No fueron una, fueron varias con amigas tuyas”, indicó en una transmisión en vivo.

Además de piloto, Otaola destacó como gimanasta y patinadora, actividades que en más de una oportunidad destacó en sus redes sociales, donde se acercaba a los 50 mil seguidores y las que cerró en enero debido al acoso de algunos usuarios.

Del mismo modo, Otaolaurruchi es defensora de la igualdad de género y promotora del empoderamiento femenino con contundentes mensajes de apoyo al movimiento.

LA DESAPARICIÓN DE ANDREA OTAOLAURRUCHI

La mañana del 13 de marzo, diversos usuarios en redes sociales, incluyendo Gabriel Montiel, creador del popular canal Werevertumorro, hicieron un llamado para hallar a la joven, además de compartir los carteles diseñados para promover la búsqueda.

“Por favor, ayudemos a encontrarla, cualquier información nos sirve”, escribió el influencer, conocido por ser uno de los más importantes en Latinoamérica y con millones de seguidores en la región.

La última vez que se vio a Andrea Otaolaurruchi fue en Zona Esmeralda, una localidad en Atizapán de Zaragoza. A pesar de la expectación en torno a su desaparición, aún no se ha emitido una alerta de búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado de México.