La actriz Anette Michel es la encargada de darle vida a Roberta Castro en “Minas de pasión”, la novela de TelevisaUnivision que adapta la historia de “La Patrona” (2013). Quizá te gustaría conocer más detalles sobre esta artista. Por ello, a continuación, te presentamos los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que la producción fue producida por Pedro Ortiz de Pinedo y también está protagonizada por las estrellas Livia Brito y Osvaldo de León.

Todos juntos narran la historia de Emilia, una joven madre soltera que trabaja en las minas de oro del pueblo de San Pedro del Oro. Sin embargo, tras descubrir la infidelidad de la esposa de su patrón, se vuelve blanco de la malvada Roberta.

1. ¿QUIÉN ES ANETTE MICHEL?

Anette Michel es una actriz, modelo y conductora mexicana, reconocida por su trabajo en proyectos como la telenovela “Al Norte del Corazón” y el show “Tempranito”.

2. FICHA DE DATOS DE ANETTE MICHEL

Nombre completo: Anette Michel Carrillo

Fecha de nacimiento: 30 de junio de 1971

Edad: 52 años

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Signo zodiacal: Cáncer

Ocupación: Actriz y conductora de televisión

Instagram: @anettemicheltv

3. SUS INICIOS COMO MODELO

El padre de Anette murió durante su infancia, por lo que sus familiares tuvieron que ayudarla económicamente con su educación. Consciente de su situación, empezó a trabajar como modelo con tan solo 14 de años de edad.

Tras mudarse a la Ciudad de México, fue contratada por la agencia de modelos Contempo. A través de esta, obtuvo la oportunidad de conducir un programa propio llamado “Hollywood D.F.”.

4. SU CARRERA EN LA CONDUCCIÓN

Uno de sus programas más famosos fue “Tempranito”, con el que comenzó en julio de 1998. Este se transmitía los fines de semana y contó con gran respaldo del público.

No obstante, interrumpió su participación en el show para actuar. Así, cuando terminaron sus grabaciones, volvió al espectáculo en 1999.

En los últimos años, también ha sido la imagen de “MasterChef México”.

Esta es la lista de los principales programas de TV que ha conducido:

“Hoy” (2021) como reemplazo

“Venga la alegría” (2019) como conductora invitada

“MasterChef Junior México” (2016-2017)

“MasterChef México” (2015-2020)

“Póker de reinas” (2008)

“13 Maravillas” (2007)

“Tempranito” (1998 - 2005)

5. ¿QUIÉN ES LA PAREJA DE ANETTE MICHEL?

Anette Michel se casó con Gregorio Jiménez en el 2008, pero ambos han preferido mantener su vida de pareja lejos de las cámaras. La actriz y el ejecutivo tienen un hijo en común llamado Nicolás.

Sobre su pareja, la artista le dijo a ¡Hola!: “Todo ha sido muy fácil con él y cuando me planteó su deseo de ser padre, no lo pensé, él lo merecía, es un hombre valioso y no me equivoqué en tomar la decisión”.

Previamente, ella contrajo nupcias con Jorge Luis Piña en el 2001. Sin embargo, se divorciaron en el año 2002.

6. LA TRAYECTORIA DE ANETTE MICHEL EN LA ACTUACIÓN

La interpretación ha sido una de las facetas más importantes en la vida de Anette. Ya sea en el teatro, en la televisión o hasta el cine, la actriz ha demostrado todo su talento en diversas producciones.

Las principales telenovelas y series de Anette Michel

“Minas de pasión” (2023) como Roberta Castro

“Amores que engañan” (2023) como Mirna

“Contigo sí” (2021-2022) como Mirta Morán Cuevas de Santillana / De Vallejo

“3 familias” (2017-2018) como Carolina

“Hasta que te conocí” (2016) como Doña Ofelia de Puentes

“UEPA! Un escenario para amar” (2015) como la madre de Lourdes

“Secretos de familia” (2013) como Cecilia Ventura

“La mujer de Judas” (2012) como Altagracia Del Toro

“Pasión morena” (2009-2010) como Emilia Dumore / Casandra Rodríguez

“Se busca un hombre” (2007-2008) como Nora Montesinos

“La otra mitad del sol” (2005) como Mariana Robledo

“Mirada de mujer, el regreso” (2003-2004) como Caridad

“Cuando seas mía” (2001-2002) como Bárbara Castrejón de Sánchez Serrano

“Marea brava” (1999) como Alejandra Hidalgo

“Al norte del corazón (1997) como Ángela Medina

Las principales obras de teatro de Anette Michel

“El Tenorio cómico” (2005)

“Que lío estafan las petacas” (1997)

Anette Michel y su participación en el cine

“Hasta la madre del Día de las Madres” (2023)

7. TERMINÓ SU CONTRATO CON TV AZTECA

La artista había trabajado en Tv Azteca con un contrato de exclusividad durante 23 años, hasta que decidió no renovar el acuerdo en el 2021.

Por ello, tuvo la oportunidad de colaborar en varios proyectos de TelevisaUnivision desde entonces.

8. IMÁGENES DE ANETTE MICHEL