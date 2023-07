El domingo 30 de julio, Andrea Legarreta vivió dos emociones totalmente opuestas e inimaginables. Primero, saludó a sus padres a través de las redes sociales por conmemorarse un año más de su matrimonio y horas después utilizaría el mismo medio para dar a comunicar una de las noticias más tristes que alguien pueda dar, algo totalmente desgarrador.

Ese mismo día, la señora Isabel Martínez, su madre, falleció, causando una gran tristeza en ella, en sus hermanos y en su padre. La noticia fue dada a conocer por ella misma, escribiendo un extenso texto en su cuenta de Instagram, expresándole lo mucho que la amó y lo que le hará falta ahora que se ha ido. Sin dudas, un mensaje muy emotivo.

Cientos de usuarios de esta red social reaccionaron a través de los comentarios, al igual que varios famosos y compañeros suyos de Televisa, quienes no la han dejado sola en estos momentos. Ahora, a la conductora de “Hoy” solo le queda resignación y seguir adelante en esta vida, pues, como dice ella, su mami ahora la estará mirando desde el cielo.

La madre de Andrea Legarreta perdió la vida el domingo 30 de julio (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

EL MENSAJE ANDREA LEGARRETA DESPIDIÉNDOSE DE SU MADRE

En horas de la tarde del domingo 30 de julio, Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con una publicación que a nadie le gustaría hacer, pero que alguien tiene que hacerlas en difíciles momentos. Mediante una serie de imágenes, la conductora de “Hoy” dio a conocer que su madre, Isabel Martínez, había fallecido.

En el extenso texto que escribió la también actriz, se podía leer acerca de su profunda tristeza en estos momentos, pero también su amor incondicional que siempre existió entre ambas. Lo que no se especificó fueron las causas del fallecimiento y se entiende que sea de esa manera, pues seguramente la familia quiere pasar su dolor en privado y la publicación, más que todo, era de sentimentalismo.

EL ÚLTIMO DÍA DE LA MADRE DE ANDREA LEGARRETA CON ISABEL MARTÍNEZ

Pese a la enorme tristeza que debe estar sintiendo en estos instantes, Andrea Legarreta puede estar satisfecha de haber estado muchísimos años junto a su madre, compartiendo experiencias y manteniéndose con ella en los mejores y peores momentos, los cuales perdurarán como hermosos recuerdos hasta la eternidad.

Por ejemplo, uno de aquellos bellos recuerdos serán los festejos del Día de la Madre, el cual se celebra en México los 10 de mayo. Andrea siempre trataba de estar con su madre y hasta le dedicaba hermosas palabras en cámaras para saludarla y hacer más emotiva la celebración de ese día.

La última vez que ambas pudieron conmemorar esta fecha especial fue, precisamente, en el 2023, habiendo un archivo de ello, el cual vamos a mencionar en estos momentos. Y es que, tan solo hace unos meses, la conductora de televisión le mandó unas hermosas palabras a su mami para festejarla.

“Mi Chabelita, esta es mi Chabelita. Miren qué ojitos tan hermosos tiene. Siempre fue una niña que, desde chiquitita, ayudó a su familia, fue una hija excepcional y después todo ese amor también lo volcó en nosotros, una madre excepcional. La extraño, te extraño a veces, necesito verte más, extraño tu olor, extraño el brillo de tus ojos. Yo siempre he pensado que me hubiera gustado ser la mamá de mi mamá, me hubiera gustado darle todo lo que le faltó de niñita porque tuvo sus carencias, la pasó duro pero siempre guerrera, siempre levantándose, gracias por ser mi guerrera Chabelita y gracias por las llamadas de todos los días, te amo infinito, soy muy afortunada de tenerte como mamá, gracias”, dijo Andrea entre lágrimas.

Puedes ver el momento desde el minuto 7:30 del siguiente video: