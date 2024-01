¡Luto en la actuación! El 31 de diciembre, la Filmoteca de la Universidad Autónoma de México (UNAM) anunció con pesar el fallecimiento de Ana Ofelia Murguía a la edad de 90 años. La actriz dejó su huella en distintas etapas del cine, tanto en Estados Unidos como en México. Su legado perdurará en la memoria de la industria cinematográfica.

La carrera de Ana Ofelia Murguía se encuentra plagada de laureles y éxitos personales. La primera actriz formaba parte de la Compañía Nacional del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura desde 2008, además de otras premiaciones más.

Por ejemplo, en abril de 2003, Ofelia Murguía fue acreedora de la Medalla Cátedra Ingmar Bergman 2022, evento celebrado en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Tal galardón fue en honor a las más de 70 obras en las que participó a lo largo de su fructífera carrera.

Ana Ofelia Murguia falleció en el último día del 2023 (Foto: rincondedacne / Twitter)

A manera de celebración, te recordamos el último discurso que brindó Ana Ofelia Murguía antes de partir hacia la eternidad en dicha premiación a su trayectoria. Créenos que no tiene pierde alguno.

TALENTO PURO: EL ÚLTIMO DISCURSO DE ANA OFELIA MURGUÍA

Al pasar al escenario, la también intérprete de “Ser es ser visto” tuvo unas palabras para rememorar su carrera. En dicha alocución, dejó en claro que el trabajo arduo la ayudó a construir un legado que perdurará en el tiempo.

“Actuar ha sido mi pasión, me siento muy afortunada, nunca he padecido. A mí no me parece una carrera difícil. No es que no lo sea. Cuando uno tiene pasión por algo no lo suelta. Si uno trabaja y da lo que puede, hay gente que lo reconoce. Eso es maravilloso. Mi vida ha sido muy buena”, reveló en aquella oportunidad Murguía.

Si bien detalló que todo oficio o trabajo necesita mucha atención, la difunta actriz enfatizó que trató de dar lo mejor de sí en cada obra o proyecto. “Esta carrera ha sido mi vida (…) me ha encantado, soy feliz”, expuso.

Ana Ofelia Murguía durante su reconocimiento con la Medalla Bergman en la UNAM (Foto: Cátedra Bergman / Twitter)

Su humildad fue tal que, durante la noche de premiación, la nonagenaria histrionisa consideró que su galardón era inmerecido. “Nunca he trabajado para recoger un premio, todo me ha sido gratis”, añadió.

Finalmente, Ofelia Murguía dejó en claro que debía tener cuidado de ello, pues fue un “baño de ego” el ser premiada. Recordemos que entre los presentes se encontraba su nieto, el también actor Gonzalo Guzmán, quien retiradamente aclaró que su abuelta era su fuente de inspiración.

¿QUIÉN FUE ANA OFELIA MURGUÍA Y DÓNDE TRABAJÓ?

Ana Ofelia Murguía fue una destacada actriz mexicana en la industria del cine y la televisión, participó en diversas películas y series desempeñando roles secundarios.

Su papel más reconocido fue como Mama Coco en la película de Disney de 2017.

La actriz se distinguió por sus contribuciones en producciones televisivas como “Lo que callamos las mujeres”, “Quererte así”, y “Te dejaré de amar”. Además, dejó su huella en el cine con participaciones en películas como “Dune” (1984), “Gaby: A True Story” (1987), “Bandidas” (2006), y “Párpados azules” (2008).

Ana Ofelia Murguía falleció a los 90 años (Foto: Cátedra Bergman / Twitter)

Desde este medio, sabemos que pasarás a la eternidad, Dulce Ofelia. ¡Descansa en paz!