Un video de TikTok se volvió viral luego de que un neurocientífico revelara un invento curioso: un accesorio de $16 capaz de detener el hipo casi al instante. Lo sorprendente es que existen ensayos clínicos que respaldan su efectividad.

El doctor Kareem Clark, de Carolina del Norte, contó a sus seguidores que descubrió el dispositivo llamado HiccAway, lanzado en 2020 y que incluso apareció en el programa estadounidense Shark Tank. El invento fue creado por el doctor Ali Seifi, profesor de neurocirugía.

El mecanismo es sencillo: la pajita rígida genera una fuerte succión al beber agua, lo que baja el diafragma y activa la epiglotis, la pequeña válvula que evita que los alimentos entren en los pulmones. Con este proceso se estimulan dos nervios vinculados al hipo: el vago y el frénico, lo que “reinicia” la señal en el cerebro y detiene los espasmos.

El neurocientífico Kareem Clark explicó que el invento, creado por el Dr. Ali Seifi, funciona mediante una fuerte succión que activa la epiglotis y estimula dos nervios relacionados con el hipo, reiniciando la señal en el cerebro. (Foto: @kareemclarkphd / TikTok)

Su uso es muy simple, pues basta con sumergir la pajita en agua, aspirar con fuerza y tragar.

Es importante señalar que una investigación publicada en 2021 en la revista JAMA Network, realizada en la Universidad de Texas junto al Dr. Seifi, comprobó que funcionaba en el 92% de los casos y era más efectivo que los remedios caseros tradicionales.

A pesar de estos resultados, el Dr. Clark asegura que la mayoría de la gente aún no conoce este método. Incluso señala que podría sustituir algunos medicamentos que suelen recetarse para casos persistentes de hipo y que provocan efectos secundarios no deseados.

Un estudio publicado en JAMA Network demostró que es eficaz en el 92% de los casos y más útil que los remedios caseros. (Foto: Hiccaway)

En su video, que ya supera el millón y medio de vistas, preguntó: “¿Por qué esto no es una noticia más grande? No es un aparato tecnológico avanzado. Es una pajita por la que chupas y reinicia tu diafragma”.

Muchos usuarios de TikTok compartieron sus experiencias en los comentarios. Uno de ellos escribió: “Mi hijo tiene hipo, le sacude el cuerpo y lo pone muy mal. Hemos usado la pajita cuatro veces... funcionó al instante cada una de ellas”. Otros, en cambio, confesaron que no conocían este truco y habían tenido que recurrir a relajantes musculares para aliviar sus síntomas.