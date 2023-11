El Gobierno de México para poder brindar ayuda a los estudiantes del país, entrega la Beca Benito Juárez. Para que los jóvenes puedan acceder a ese respaldo económico, deben vivir en una de las 32 entidades del país y también cumplir otros requisitos, ya que este beneficio no es para todos. El apoyo monetario se entrega a través de una tarjeta y el monto depende del grado en el que se encuentra el estudiante. Para conocer más sobre el tema, Depor ha preparado esta nota con la información.

¿Quiénes obtendrán el pago correspondiente a diciembre de las Becas Benito Juárez?

Los estudiantes asociados a las Becas Benito Juárez y que se inscribieron entre septiembre y diciembre, seguirán recibiendo el apoyo económico en diciembre. Es crucial señalar que no todos los beneficiarios serán receptor de estos fondos, dado que otros ya recibieron su pago en octubre de 2023.

La Beca de Educación Básica corresponde a 3,500 pesos.

La Beca de Educación Media Superior asciende a 3,500 pesos.

La Beca de Educación Superior alcanza los 10,300 pesos.

¿Cómo puedo obtener mi Tarjeta del Bienestar?

Para conocer los detalles sobre la fecha, hora y lugar para recoger la Tarjeta del Bienestar, los becarios que no hayan retirado su tarjeta a tiempo deben seguir un procedimiento sencillo: Accede al Buscador de Estatus a través del siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta Una vez dentro del Buscador de Estatus, encontrarás la información necesaria sobre la fecha, horario y lugar designado para la recolección de la Tarjeta del Bienestar.

Es importante recordar que sin la tarjeta no se podrá acceder a la beca. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) insta a todos los beneficiarios que aún no han obtenido su Tarjeta del Bienestar a seguir estos pasos. Esto garantizará que puedan recibir los próximos pagos de la Beca Benito Juárez, ya que sin la tarjeta del Banco del Bienestar no podrán acceder a los beneficios económicos de este programa social.

Calendario de pago de las Becas Benito Juárez

¿Cuánto dinero se entrega a través de las Becas Benito Juárez?

Las Becas Benito Juárez ofrecen respaldo económico a estudiantes en distintos niveles educativos en México. Aquí están los montos correspondientes a cada nivel educativo: Para la educación básica, los estudiantes pueden recibir 3,500 pesos, parte de un total de 8,750 pesos distribuidos en 10 meses. En la educación media superior, en junio los alumnos inscritos en el programa reciben un total de 3,500 pesos, parte de los 8,750 pesos entregados en pagos diferidos durante 10 meses.

En la educación superior, los estudiantes universitarios reciben en junio un total de 10,300 pesos, parte de los 25,750 pesos otorgados en un lapso de 10 meses. Estos montos representan los beneficios ofrecidos por las Becas Benito Juárez, contribuyendo al apoyo financiero de los estudiantes en México.

¿Cuáles son los criterios necesarios para solicitar la Beca?

Los requisitos para acceder a una beca pueden variar en función de la institución, programa o tipo específico de beca. Sin embargo, algunos requisitos comunes podrían incluir:

Formulario de solicitud: Por lo general, se requiere completar un formulario facilitado por la entidad que otorga la beca.

Documentación de identificación: Esto podría comprender una copia del acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP) u otros documentos para verificar la identidad del solicitante.

Prueba de inscripción: Algunas becas exigen que el solicitante esté matriculado en una institución educativa, por lo que se puede pedir un comprobante actualizado.

Comprobantes de ingresos: En ciertos casos, se podría requerir información sobre los ingresos familiares para evaluar la necesidad económica del solicitante.

Rendimiento académico: Algunas becas se otorgan en base al desempeño académico, por lo que podría solicitarse un historial de calificaciones.

Ensayo o carta de motivación: Algunas becas podrían requerir que el solicitante redacte un ensayo o una carta que exponga sus logros, metas y la justificación de recibir la beca. Es fundamental verificar los requisitos específicos de cada beca, ya que pueden variar notablemente. Para obtener información detallada sobre los requisitos de una beca en particular, es recomendable consultar las directrices y requisitos proporcionados por la entidad que la ofrece.

