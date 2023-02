Los sueños se hacen realidad. Una de las principales agrupaciones de K-pop, la favorita de millones, llegará a México para brindar su mejor show. Este miércoles 1 de febrero, YG Entertainment dio a conocer que las ídols de Blackpink se presentaran en un concierto en CDMX, como parte del tour mundial Born Pink. Jennie Kim, Lalisa Manobal, Jisoo y Rosé pisarán territorio azteca y estos son todos los detalles para que no te pierdas de este único evento.

Blackpink es un grupo de K-pop femenino de cuatro miembros, originario de Corea del Sur. Fue formado en 2016 y está compuesto por Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa. Desde su debut, han ganado popularidad en todo el mundo por su música, coreografías y estilo.

¿Por qué la gira mundial se llama Born Pink?

El nombre de esta gira mundial de Blackpink es Born Pink World Tour, la cual recorrerá Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía en 54 fechas. Su nombre se enmarca en el lanzamiento de su segundo álbum de estudio titulado Born Pink (2022).

Blackpink: ¿cuándo y dónde es el concierto en México?

Las fechas ya fue anunciada. La girl band, finalmente, se presentará en México el próximo miércoles 26 de abril de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. Las seguidoras, tras conocer la noticia, han expresado su alegría a través de las distintas redes sociales.

Precios de los boletos para Blackpink en México

Hasta la fecha, todavía no se han anunciado el precio de los boletos para el Born Pink Around the World. Sin embargo, estos serían vendidos a través de Ticketmaster. En tanto, se ha anunciado una preventa para los fans y que será expedido en los próximos días.

Blackpink en México: preventa

La famosa agrupación dio a conocer que se dará una preventa exclusiva para las seguidoras de Blackpink, por lo que será necesario registrarse a la membresia Blink en Weverse, entre el 31 de enero al 5 de febrero. No obstante, esto no te asegura los boletos.

Tras lo mencionado, algunos códigos llegarán a la membresía Blink Membership Presale, cuyo costo tiene un valor aproximado de 23 dólares. Posteriormente, el 7 de febrero iniciará la preventa a las 11:00 a. m. por medio de Ticketmaster.

Para adquirir la membresía Blink, descarga la aplicación de Weverse Shop, busca BLACKPINK Global y dale a comprar. De otro lado, las entradas para el público en general darán comienzo el jueves 9 de febrero, a partir de las 2 de la tarde.





