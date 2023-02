Te recomendamos revisar el calendario oficial de México para el año 2023, que contiene información acerca de los días festivos, feriados y puentes confirmados a lo largo del año. Es importante conocer las festividades reconocidas oficialmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya sea que seas estudiante o trabajador. Si buscas una planificación organizada para tus vacaciones y deseas estar al tanto de todo lo necesario, presta atención a estos párrafos.

Es necesario precisar que no estás obligado a trabajar en los días festivos oficiales, por lo que puedes aprovecharlos para descansar. Sin embargo, si te corresponde laborar en alguno de estos días, debes saber que debes recibir un pago extra de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuál es la diferencia entre un día festivo oficial y uno no oficial?

Un festivo oficial es un día de descanso obligatorio, por ende feriado o no laborable, según el artículo 74 de la LFT. Es de obligatoriedad que el colaborador no trabaje ese día. En tanto, el festivo no oficial es aquel que conmemora alguna fecha o celebración especial, pero es día laborable.

Días festivos en México para este 2023

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores.

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre: Navidad.

Días festivos no oficiales en México

Jueves 6 de abril: Jueves Santo.

Viernes 7 de abril: Viernes Santo.

Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Jueves 12 de octubre: Día de la Raza.

Jueves 2 de noviembre: Día de Muertos.

Martes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

¿Cuántos días puente quedan México?

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (segundo megapuente).

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores (tercer puente de 2023).

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana (cuarto puente de 2023)

Lunes 25 de diciembre: Navidad (último puente del año).

Vacaciones, puentes y feriados para estudiantes y maestros de la SEP

20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

31 de marzo: Junta de Consejo Técnico Escolar

3 al 14 de abril: Vacaciones de Semana Santa

28 de abril: Junta de Consejo Técnico Escolar

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

26 de mayo: Junta de Consejo Técnico Escolar

30 de junio: Junta de Consejo Técnico Escolar

Ley Federal del Trabajo de México: ¿qué hacer si te piden trabajar un feriado?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de México, “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso”. No obstante, si un empleado trabaja en un día feriado, se le deberá pagar un salario doble por el servicio prestado, según lo que dice el artículo 73 de la legislación.