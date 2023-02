Es importante conocer las festividades reconocidas oficialmente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya seas estudiante o trabajador. Para contar con unas vacaciones bien organizadas y estar al tanto de todo lo necesario, estos párrafos son perfectos para ti. Presta mucha atención y consulta el calendario oficial de México para el 2023 para tener en cuenta todos los días festivos, feriados y puentes confirmados a lo largo del año.

Es relevante mencionar que no estás obligado a trabajar en los días festivos oficiales, por lo que puedes aprovecharlos para descansar. Sin embargo, si te corresponde trabajar en alguno de estos días, debes saber que debes recibir un pago extra de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo que se aplica en México.

Diferencia entre un festivo oficial y no oficial

Un festivo oficial es un día de descanso obligatorio, por ende feriado o no laborable, según el artículo 74 de la LFT. Es de obligatoriedad que el colaborador no trabaje ese día. En tanto, el festivo no oficial es aquel que conmemora alguna fecha o celebración especial, pero es día laborable.

¿Qué días festivos quedan en México para este 2023?

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores.

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Lunes 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué días, puente y feriados quedan México?

Viernes 17 de marzo: Junta administrativa (primer megapuente).

Viernes 28 de abril: Junta del Consejo Técnico Escolar.

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo (segundo megapuente).

Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Lunes 15 de mayo: Día del Maestro.

Viernes 26 de mayo: Junta del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 30 de junio: Junta del Consejo Técnico Escolar.

¿Qué días son festivos no oficiales en México?

Jueves 6 de abril: Jueves Santo.

Viernes 7 de abril: Viernes Santo.

Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla.

Jueves 12 de octubre: Día de la Raza.

Jueves 2 de noviembre: Día de Muertos.

Martes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué hacer si te piden trabajar un día feriado?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo de México, “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso”. No obstante, si un empleado trabaja en un día feriado, se le deberá pagar un salario doble por el servicio prestado, según lo que dice el artículo 73 de la legislación.