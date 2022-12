Estamos a mediados del último mes del 2022 y miles de personas ya se vienen preguntando cuáles son los días festivos y puentes oficiales que tendrá México en el 2023. En tal sentido, hemos preparado esta nota donde te informaremos sobre las fechas de descanso y feriados largos, para que puedas ir organizándote con mayor tiempo de anticipación. Mira todos los detalles del calendario que te traemos aquí y otros datos necesarios.

Es importante mencionar que, según la Ley Federal del Trabajo Mexicana (LFT), no todos los festivos son obligatorios. Con respecto a esto, en este artículo explicaremos la diferencia entre los festivos oficiales y no oficiales, porque depende de ello dependerá si un día se considera como día laboral o no.

Diferencia entre un día festivo y no festivo

Un festivo oficial es un día de descanso obligatorio, por ende feriado o no laborable, según el artículo 74 de la LFT. Es de obligatoriedad que el colaborador no trabaje ese día. En tanto, el festivo no oficial es aquel que conmemora alguna fecha o celebración especial, pero es día laborable.

Calendario 2023: ¿Qué días son festivos oficiales en México?

Toma nota. Para este venidero año habrá siete días festivos obligatorios para México y se darán a lo largo del 2023. Si ya estás planeando tus vacaciones o viajes, con la familia, amigos o en solitario, te recomendamos que le prestes mucha atención al siguiente calendario.

DÍA FESTIVO OFICIAL CELEBRACIÓN Domingo 1 de enero Día de Año Nuevo Lunes 6 de febrero Día de la Constitución Mexicana Lunes 20 de marzo Natalicio de Benito Juárez Lunes 1 de mayo Día Internacional de los Trabajadores Sábado 16 de septiembre Día de la Independencia de México Lunes 20 de noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana Lunes 25 de diciembre Día de la Navidad

¿Qué puentes hay en 2023 en México?

Lunes 6 de febrero | Primer puente del año

Lunes 20 de marzo | Segundo puente del año

Lunes 1 de mayo | Tercer puente del año

Lunes 20 de noviembre | Cuarto puente del año.

Lunes 25 de diciembre | Último puente del año

¿Qué hacer si tu empleador te pide trabajar en días feriados?

Según la mencionada Ley Federal del Trabajo de México, “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso”. No obstante, si un empleado trabaja en un día feriado, se le deberá pagar un salario doble por el servicio prestado, según lo que dice el artículo 73 de la legislación.