Desde el año 2022, México ha dejado de aplicar el horario de verano , convirtiéndose en una medida no generalizada en todo el país. A pesar de esto, algunos municipios se ven obligados a mantener esta modalidad debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos, que sigue implementando cambios en su horario. Esta situación dual crea la peculiaridad de que, mientras la mayoría del país ya no observa el horario de verano, ciertas localidades cercanas a la frontera norte continúan practicándolo para estar sincronizadas con las actividades y cambios de horario de sus vecinos estadounidenses.

La complejidad en la coordinación de políticas temporales en regiones con una interconexión geográfica y económica cercana se evidencia a través de este fenómeno. A pesar de que la eliminación del horario de verano ha sido adoptada de manera generalizada en la mayoría de México, algunos municipios persisten en ajustarse a las necesidades de sus relaciones fronterizas con Estados Unidos.

¿Desde cuándo regirá el cambio de horario en algunos estados?

La modificación del horario se llevó a cabo en algunos estados de la República Mexicana el 5 de noviembre pasado, cuando adoptaron el horario de invierno. No obstante, se anticipa que el 10 de marzo de 2024 se realizará la transición de regreso al horario de verano. Esta medida impactará principalmente a los municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos, quienes, debido a razones de coordinación geográfica y comercial, optarán por ajustarse a los cambios de horario de su vecino del norte.

La adaptación en el calendario temporal subraya la importancia de sincronizar las actividades económicas y sociales entre regiones cercanas. Aunque la mayoría del país sigue un proceso estandarizado al cambiar entre los horarios de invierno y verano, los municipios fronterizos persisten en ajustarse a las prácticas horarias de Estados Unidos.

¿Se debe adelantar o atrasar el horario?

El próximo domingo 10 de marzo, la zona fronteriza de México se alista para adelantar una hora en sus relojes a partir de las 2:00 a.m., marcando así el inicio del horario de verano. De esta manera, a las 2:00 a.m., el reloj se ajustará automáticamente a las 3:00 a.m., impactando principalmente a municipios cercanos a Estados Unidos. En lugares como Tijuana, este cambio temporal garantizará la coincidencia del horario local con el de San Diego, manteniendo una sincronización en las actividades diarias entre ambas regiones.

Municipios en cada estado que ajustan su horario.

Baja California: San Quintin, Tecate, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito

Chihuahua: Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Pradexis G. Guerrero, Ascención, Coyame del Sotol

Coahuila: Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza, Acuña, Allende, Hidalgo, Guerrero

Nuevo León: Anáhuac

Tamaulipas: Miguel Alemán, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros

El próximo 10 de marzo del 2024, Tijuana y la península de Baja California pasarán al Horario de Verano 2024, por lo que se deberá de adelantar una hora, puesto que los días son más largos.

¿Por qué ya no se aplica el horario de verano?

La eliminación del horario de verano en México se llevó a cabo como resultado de una iniciativa impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. En octubre de 2022, el Senado aprobó la nueva Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo así un horario estándar en todo el país. La decisión de eliminar el horario de verano se fundamenta en la preocupación por los posibles efectos negativos en la salud, especialmente en niños.

A pesar de esta medida generalizada, se ha considerado la necesidad de mantener la coordinación con las ciudades colindantes en la frontera norte del país, como Baja California, Nuevo León y Coahuila, para no afectar el intercambio comercial. Por lo tanto, a pesar de la eliminación a nivel nacional, estos estados continuarán modificando la hora para mantenerse en sintonía con las ciudades vecinas en el país vecino.

