Los villancicos, esenciales en la tradición cultural navideña, crean un vínculo transmitido de generación en generación. Con su alegría y mensajes positivos, generan un espíritu navideño contagioso. Su interpretación, en diversas ocasiones, fortalece la unión comunitaria y lazos sociales. Al narrar historias que transmiten valores, como generosidad y paz, muchos villancicos ofrecen un mensaje significativo durante la temporada navideña. En la siguiente nota de Depor, recopilamos los mejores villancicos navideños para que lo cantes este 25 de diciembre.

Para los seguidores de esta festividad, los villancicos adquieren un carácter religioso especial, conmemorando el nacimiento de Jesús. Estos evocan recuerdos nostálgicos vinculados a momentos felices, convirtiéndose en portadores de significado y emoción. En resumen, los villancicos son una poderosa herramienta para difundir el espíritu navideño y hacer de la Navidad un momento especial y memorable.

A continuación, te presentamos una selección de los más entrañables villancicos navideños, canciones que han resonado en los corazones de niños y adultos a lo largo de diversas generaciones. Estas melodías atemporales capturan la esencia mágica de la temporada festiva y han sido entonadas con alegría y entusiasmo en incontables celebraciones navideñas. Ahora, te invitamos a revivir esos momentos especiales y a deleitarte con estas canciones mientras celebras el 25 de diciembre de 2023.





Noche de paz

Noche de paz es un villancico bellamente reconocido a nivel mundial y cuenta con adaptaciones en diversos idiomas. Sin embargo, enfrenta ciertos desafíos, ya que algunas partes de la letra resultan complicadas, lo que puede conducir al olvido o a desafinaciones al intentar cantarlo. La melodía suave de este villancico posee un encanto especial que atrae a los niños. Si buscas alegrar a los más pequeños del hogar, anímate a entonarlo y observarás cómo rápidamente se unen a la letra.





Noche de paz, noche de amor

Todo duerme alrededor

Entre los astros que esparcen su luz

Bella, anunciando al niño Jesús

Brilla la estrella de paz

Brilla la estrella de amor



Noche de paz, noche de luz

Ha nacido Jesús

Pastorcillos que oíd anunciar

No temáis cuando entréis a adorar

Que ha nacido el amor

Que ha nacido el amor



Desde el pesebre del niño Jesús

La Tierra entera se llena de luz

Porque ha nacido Jesús

Entre canciones de amor





A Belén Pastores

Este villancico navideño es ampliamente conocido por su característica combinación de elementos como la marimorena, los pastores y la burra que se dirige a Belén en las fechas navideñas de manera anual. A pesar de su melodía encantadora, la letra del villancico añade un toque enigmático al expresar un mensaje de esperanza y amor.





A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



Vamos pastorcitos

Que el rey celestial

Tiene por morada

Humilde portal



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



La virgen bendita

Cuidándolo está

De rodillas todos

Vámosle a adorar



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



Muy fría la nieve

Que cayendo está

Ay el pobrecito

Qué frío tendrá



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



Sobre unas pajitas

Tendidito está

Ay el pobrecito

¿Cómo llorará?



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya



A Belén pastores

Debemos marchar

Que el rey de los reyes

Ha nacido ya





Campana sobre campana

Este villancico destaca por el hecho de que muchas personas están familiarizadas solo con las primeras estrofas. Además, contiene notas muy agudas que pueden dar lugar a desafinaciones notables y gallos pronunciados, convirtiéndolo en una opción divertida para cantar en reuniones familiares y con amigos. En cuanto a la letra, se centra en la agitación de los pastores y la curiosidad constante de alguien que indaga sobre el destino de los animales.





Campana sobre campana

Y sobre campana una

Asómate a la ventana

Verás el niño en la cuna



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?



Recogido tu rebaño

¿A dónde vas, pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?



Campana sobre campana

Y sobre campana dos

Asómate a la ventana

Porque está naciendo Dios



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?



Caminando a medianoche

¿Dónde caminas, pastor?

Le llevo al niño que nace

Como Dios mi corazón



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?



Campana sobre campana

Y sobre campana una

Asómate a la ventana

Veras al niño en la cuna



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?



Recogido tu rebaño

¿A dónde vas, pastorcito?

Voy a llevar al portal

Requesón, manteca y vino



Belén, campanas de Belén

Que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis?





Los peces en el río

La interpretación del villancico “Los Peces en el Río” por Manolo Escobar, así como las versiones cantadas por niños, son las más conocidas y populares. La temática de la canción puede parecer algo inverosímil, ya que narra la historia de unos peces en el río que celebran bebiendo tras presenciar el nacimiento de Dios. Los peces continúan repitiendo constantemente los sorbos en el río.

Aunque a primera vista podría parecer que se trata de una canción relacionada con peces y bebida, la realidad es diferente: es una hermosa composición dedicada a la Virgen María. Este es otro ejemplo de un villancico en el que el estribillo parece tener poco sentido en comparación con el resto de la letra.





La Virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus cabellos son de oro

Y el peine de plata fina



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer



La Virgen está lavando

Y tendiendo en el romero

Los angelitos cantando

Y el romero florecido



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer



La Virgen está lavando

Con muy poquito jabón

Se le picaron las manos

Manos de mi corazón



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer





Blanca Navidad

Dentro de los villancicos más destacados de la temporada navideña, es esencial destacar “Blanca Navidad” (White Christmas en inglés), que ofrece una experiencia auditiva encantadora. Sin embargo, puede convertirse en un desafío complicado si intentas cantarlo sin tener un conocimiento profundo de la letra.

La versión interpretada por Bing Crosby es especialmente hermosa, por lo que se recomienda escucharla con atención antes de animarte a entonarla. Además, si prefieres familiarizarte más con la canción en español, te proporcionamos un video que incluye la letra completa de “Blanca Navidad”.





Oh, blanca Navidad, sueño

Y con la nieve alrededor

Blanca es mi quimera

Y es mensajera de paz y de puro amor



Oh, blanca Navidad, nieve

Un blanco sueño y un cantar

Recordar tu infancia, podrás

Al llegar la blanca Navidad



Oh, blanca Navidad, sueño

Y con la nieve alrededor

Blanca es mi quimera

Y es mensajera de paz y de puro amor



Oh, blanca Navidad, nieve

Un blanco sueño y un cantar

Recordar tu infancia, podrás

Al llegar la blanca Navidad





Mi burrito sabanero

“Mi burrito sabanero” sobresale como el villancico navideño más querido por los jóvenes en América Latina. Originaria de Venezuela, esta canción es relativamente reciente y se caracteriza por sus letras repetitivas, su ritmo animado y una melodía que irradia alegría. Debido a su composición más reciente, las personas de mayor edad suelen no estar tan familiarizadas con ella. Te invitamos a disfrutar de la canción y conocer su letra aquí.





Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén





Feliz Navidad

Para concluir, nos encontramos con el villancico interpretado tanto en español como en inglés por el músico José Feliciano, generando una amplia variedad de versiones. Cada vez atrae a más seguidores de habla inglesa. En su versión original, tenía un ritmo animado y cuatro líneas distintas para expresar los deseos de una feliz Navidad, aunque con el tiempo se han creado otras versiones que incorporan algunas líneas adicionales.





Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

I wanna wish you a merry Christmas

From the bottom of my heart



Feliz Navidad, feliz Navidad

Feliz Navidad, próspero año

Y felicidad





¿Cómo se celebra la Navidad en el Mundo?

La Navidad se celebra de diversas formas alrededor del mundo, con una combinación única de tradiciones, costumbres y festividades arraigadas en cada cultura. Aquí te doy una visión general de cómo se celebra en diferentes lugares:

Estados Unidos: Se adornan las casas con luces y decoraciones, se intercambian regalos el 25 de diciembre y se cena en familia. La víspera de Navidad se celebra con servicios religiosos y la visita de Santa Claus.

Se adornan las casas con luces y decoraciones, se intercambian regalos el 25 de diciembre y se cena en familia. La víspera de Navidad se celebra con servicios religiosos y la visita de Santa Claus. México: La celebración comienza el 12 de diciembre con las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe y culmina el 6 de enero con el Día de Reyes. Las posadas, las piñatas y las representaciones del nacimiento de Jesús son parte central de las festividades.

La celebración comienza el 12 de diciembre con las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe y culmina el 6 de enero con el Día de Reyes. Las posadas, las piñatas y las representaciones del nacimiento de Jesús son parte central de las festividades. España: Se celebra con la Misa del Gallo en Nochebuena y el Día de Reyes. Las calles se llenan de desfiles y cabalgatas en honor a los Reyes Magos, quienes traen regalos a los niños.

Se celebra con la Misa del Gallo en Nochebuena y el Día de Reyes. Las calles se llenan de desfiles y cabalgatas en honor a los Reyes Magos, quienes traen regalos a los niños. Perú: En Perú, la Navidad une tradiciones religiosas con costumbres propias. La Nochebuena reúne a familias en cenas con platos como pavo, panetón y chocolate caliente. Se celebra con música, bailes, fuegos artificiales, regalos y pesebres que adornan hogares e iglesias. La llegada de los Reyes Magos el 6 de enero marca el final de las festividades.





