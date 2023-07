Anualmente, podemos presenciar un fenómeno climático que impacta a muchas personas, denominado la canícula . Durante este lapso, se registra un notable aumento de temperatura, convirtiéndose en la época más calurosa del año debido a la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol. En la siguiente nota de Depor, te contamos en qué consiste y qué estados de México serán afectados.

¿Qué es la canícula?

La canícula, un fenómeno meteorológico que se caracteriza por una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, está a punto de comenzar en México durante el verano. Durante este período, se experimenta una intensa sequía debido a la escasez o ausencia de lluvias, lo que también ocasiona un fuerte calor.

¿Cuándo inicia y finaliza la canícula a México?

Durante la sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alejandra Margarita Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la canícula en 2023 podría comenzar la próxima semana, a partir del lunes 24 de julio.

“Es muy probable que para la próxima semana ya podamos dar el inicio del fenómeno de la canícula que se caracteriza por la disminución de precipitaciones y por aumento de temperaturas en lo que es el litoral del Golfo y los estados del centro”, recalcó.

Según la información proporcionada por Conagua, la canícula no representa los 40 días más calurosos del año en México, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. Aunque en el noroeste del país se experimentan las temperaturas más altas durante el verano, esta zona no se encuentra en su temporada lluviosa, por lo que no se observa una disminución significativa de las precipitaciones entre julio y agosto. Se estima que la canícula finalizará a fines de agosto, coincidiendo con la intensificación de la temporada de huracanes.

¿Cuáles serán los estados más afectados por la canícula 2023?

En México, 17 son los estados que serán los más afectados por la canícula:

Campeche

Colima

Chiapas

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

En tanto los estados que no se ven afectados por la canícula son Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Querétaro. Por último, la titular del Servicio Meteorológico Nacional detalló que la canícula no debe confundirse con la llamada onda de calor, porque son similares pero hay caracterizas que lo diferencia.

¿Cuál es la diferencia entre la canícula y una ola de calor?

En México, se presentan dos fenómenos meteorológicos distintos: la canícula y las olas de calor. La canícula se origina debido a la combinación de factores como el excesivo calentamiento del aire, cielos despejados y baja precipitación. Suele ocurrir durante la última quincena de julio y se prolonga por alrededor de un mes.

Por otro lado, las olas de calor se generan por la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, lo cual provoca un ambiente caluroso, especialmente en las regiones del noroeste, norte, noreste y occidente de México. Para ser catalogadas como olas de calor, las temperaturas deben permanecer por encima del promedio durante más de tres días consecutivos. Es relevante destacar que las olas de calor suelen tener una duración mucho más breve que la canícula.