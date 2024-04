El cometa Diablo se podrá ver EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en su punto más visible en México, Perú, Argentina y otros países de Latinoamérica, donde muchos esperan presenciar este evento astronómico que no se repetirá hasta dentro de 79 años (no volverá a ocurrir hasta 2095). También conocido como cometa 12P/Pons-Brooks, es uno de los muchos espectáculos especiales que tienen lugar en abril. Este comenzará después del anochecer, es decir, a partir de las 6:00 p. m., y podrá observarse con ayuda de un telescopio hasta el 2 de junio. Si no dispones del tiempo para hacerlo, la transmisión GRATUITA estará disponible en el canal de YouTube de la NASA y en sus diferentes redes sociales para América Latina.

El Cometa Diablo pasará este domingo 21 de abril en México. (Vídeo: @GobDMazatlan).





¿Cómo ver EN VIVO y VISIBLE el cometa Diablo en México?

Aquí tienes algunas recomendaciones sencillas para apreciar un cometa tanto en México como en otras partes del mundo. Para garantizar una experiencia sin contratiempos, busca un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica de la ciudad. Además, utiliza binoculares o un telescopio para obtener una vista más nítida. Por último, para una mayor precisión, aprovecha las aplicaciones de astronomía que te ayudarán a localizar el cometa en el cielo.