El Gobierno de México lanzó la Beca Benito Juárez , programa social dirigido a las familias que tienen hijos menores en etapa formativa. Este subsidio es válido para la educación inicial, primaria o secundaria menor a 18 años. Para este 2024, los pagos están pactados para el mes de enero y noviembre. Cabe recordar que durante los meses de enero y febrero del 2024, no habrá entrega de tarjetas en las sucursales del Banco del Bienestar.

La Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) es la encargada de otorgar las Becas Benito Juárez a estudiantes cuyas familias no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El monto varía según el grado escolar.

¿Cuánto es el monto de la Beca Benito Juárez?

Por medio de sus canales digitales, las autoridades correspondientes señalaron los importes oficiales destinados a los becarios del programa social para el año 2024. Los montos varían según el nivel educativo del beneficiario:

Para Educación Básica: se otorgarán $920 al mes. Primer pago de 5 mil 220 pesos por familia y segundo pago de 3 mil 980 pesos por familia.

En el caso de Educación Media Superior: también se proporcionarán $920 mensuales. Primer pago de 5 mil 220 pesos por becario y segundo pago de 3 mil 980 pesos por familia.

Para Educación Superior: se asignarán $2,800 cada mes. Primer pago de 16 mil 800 pesos por becario y segundo pago de 11 mil 200 pesos por becario.

¿Cuál es la nueva forma de pago de la Beca Benito Juárez?

Las Becas Benito Juárez se pagan a través de una tarjeta del Banco del Bienestar. Pero este año, debido al proceso electoral en México, el Gobierno dividirá el total de la beca en dos pagos: uno previo a la elección y uno después de la elección. Esto debido a que en México está prohibido la dispersión de programas sociales durante las campañas y previo a la elección.

El primer pago se hará a partir de enero. Los becarios de educación básica y media superior recibirán 5.520 pesos (US$ 321) por los primeros seis meses del año. En el segundo pago, que se realizará a partir de noviembre —una vez pasada la elección—, recibirán 3.680 pesos (US$ 214), correspondientes a los restantes cuatro meses. Mientras que los becarios de educación superior recibirán un primer pago de 16.800 pesos (US$ 976) por seis meses y un segundo depósito de 11.200 pesos (US$ 651) por los restantes cuatro meses.

Conoce cuándo es el primer pago de la Beca Benito Juárez 2024. (Foto: Gobierno de México)

¿Quiénes son los beneficiados de la Beca Benito Juárez?

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla

Escuelas Normales Federales y Estatales

Universidades ubicadas en localidades prioritarias

¿Cómo revisar mi estatus de registro para la beca Benito Juárez?

Para conocer si los estudiantes fueron seleccionados para obtener la beca Benito Juárez deberán realizar lo siguiente:

Ingresar al buscador de estatus de Becas Benito Juárez.

de Becas Benito Juárez. Ingresar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el cuadro que indica el sitio.

en el cuadro que indica el sitio. Haz click en “no soy un robot”.

Seleccionar “buscar”.

Calendario de pagos para la Beca Benito Juárez 2024

Las becas se entregarán durante 10 meses, excluyendo julio y agosto. Las fechas de pago podrían ajustarse por causas de fuerza mayor, y los becarios serán notificados a través del Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta. Aquellos que recibirán su beca mediante depósito en el Banco del Bienestar deberán estar atentos a la notificación del banco para coordinar la entrega de sus tarjetas.

Calendario de pagos para la Beca Benito Juárez 2024 (Foto: gob.mx)





TE PUEDE INTERESAR