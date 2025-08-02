El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 de México comenzó este viernes 1 de agosto su etapa de registro. De esta manera, los jóvenes de 18 a 29 años podrán realizar su respectiva inscripción y obtener el bono requerido desde el Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum, impulsora de esta iniciativa. Los seleccionados recibirán el dinero durante los próximos 12 meses.

Este programa cuenta también con seguro médico del IMSS y pasado el periodo de apoyo, tendrá herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral. De acuerdo a cifras del Gobierno de México, más del 70% de los jóvenes que participan consiguen un empleo formal.

De acuerdo con el portal de Programas para el Bienestar, el pago para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro es equivalente al salario mínimo vigente, el cual, en el 2025, corresponde a 8 mil 480.17 pesos mensuales.

¿Qué necesitas para acceder a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando al momento de registrarte

Ser residente legal en México (mexicano o extranjero con estancia válida)

Contar con los siguientes documentos: CURP, INE o pasaporte vigente, Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, Fotografía reciente sin filtros, sosteniendo tu ficha de registro, Carta compromiso y autorización de uso de datos personales

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Ingresar al sitio oficial del programa a través del siguiente ENLACE. Crear su perfil. Cargar documentos como identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y fotografía reciente. Escoger uno de los centros de trabajo publicados por la plataforma Los centros de trabajo deben responder a las solicitudes a más tardar en 3 días y pueden llamar a entrevistas para decidir a quién o quiénes aceptan.

¿Qué es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y quiénes son beneficiarios?

Es un programa federal que ofrece a personas jóvenes la posibilidad de capacitarse durante un periodo de 12 meses en empresas, instituciones u organizaciones. Está dirigido exclusivamente a quienes no estén inscritos en un centro educativo ni cuenten con empleo.

Durante su participación, los beneficiarios son asignados a un centro de trabajo, donde reciben formación y son evaluados por un tutor. A cambio, también deben cumplir con una jornada de entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana.

Además de la capacitación, las y los beneficiarios reciben materiales para el desarrollo de sus actividades, así como un seguro médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre enfermedades, maternidad y riesgos laborales. Al concluir el proceso, los aprendices reciben un documento que certifica las habilidades adquiridas.