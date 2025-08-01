La modernización llegó al Gobierno de México y desde la entidad decidieron dar un paso importante para mejorar sus procedimientos migratorias. De esta manera, se anunció la implementación de una visa electrónica que se puede tramitarse desde el extranjero, sin la necesidad de contar con una entrevista consular que requiere un proceso más extenso. En la siguiente nota conoce todos los detalles de este proceso y beneficios.

La visa electrónica es una autorización digital emitida por el Gobierno de México (Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, e Instituto Nacional de Migración, INM) que permite ingresar al país como visitante sin permiso para actividades remuneradas.

Se realiza completamente en línea, sin entrevista ni sello físico en el pasaporte, y se valida con un código QR. Tiene una vigencia de hasta 180 días y permite una sola entrada por vía aérea. No es válida para ingreso por tierra o mar.

¿Cómo tramitar la visa electrónica?

Verifica si tu nacionalidad es elegible para la visa electrónica Accede al portal de citas electrónicas de la SRE y regístrate. Carga la documentación digital requerida: Realiza el pago en línea de los derechos migratorios; puede variar dependiendo del país de origen (en muchos casos ~ USD 53). Envía la solicitud y espera la respuesta. La evaluación puede tomar entre 24 y 48 horas, aunque en algunos casos más días laborables. Descarga o imprime la visa electrónica con el código QR. Asegúrate de que los datos coincidan con tu pasaporte. Presenta el documento físico o impreso al abordar el vuelo y en migración a la llegada. Es recomendable llevar también una copia digital. Completa la Forma Migratoria Múltiple (FMM) a tu ingreso en México marcando la casilla correspondiente (turismo, negocios no remunerados, etc.).

¿Quiénes pueden solicitar esta nueva visa?

La Visa Electrónica está dirigida a ciudadanos extranjeros que:

Provengan de países seleccionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según criterios de reciprocidad o interés nacional.

Ingresen a México únicamente por vía aérea.

No realizarán actividades remuneradas durante su estancia.

Planeen una visita temporal, sin intención de residir o trabajar en el país.

¿Dónde se hace el trámite?

El trámite se realiza totalmente en línea a través del Sistema de Citas Electrónicas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cual estará habilitado en las próximas semanas. En caso de aprobación, se genera un documento electrónico con código QR, que se puede descargar y presentar al llegar al aeropuerto mexicano.

No será necesario visitar oficinas consulares, y en muchos casos, la resolución puede ser inmediata o en menos de 10 días hábiles, dependiendo del perfil del solicitante.