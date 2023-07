En “La casa de los famosos México”, por tercera semana consecutiva, la prueba del líder se la lleva el Team Cielo, aunque ahora con Barby Juárez, quien ganó en la prueba “Bóveda secreta”. De esta forma, la boxeadora podrá salvar a uno de los habitantes que resulte nominado hoy miércoles 12 de julio.

¿Seguirán las alianzas dentro de los cuartos? Tomando en cuenta que los últimos cinco eliminados fueron del Cielo: Marie Claire, Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y Paul Stanley, el Infierno llega más fuerte con todos sus integrantes, pero al ganar el liderazgo Barby, la tranquilidad no está completa para los “diablitos”, pues por obvias razones salvaría a Jorge de ser nominado, ya que este apostó por ella en dos ocasiones y el favor sería devuelto, aunque quién sabe, podría ser que salve a Bárbara si cae en sentencia, pero es menos probable.

Lo único que está claro es que ambos equipos deben mover bien sus fichas para saber a quiénes darle determinados puntos con el fin de no formar parte de la lista negra y posteriormente ir a la temida gala de eliminación; pese a ello, los participantes al final deberán someterse a la votación del público, que es el único que decidirá si quieren verlos dentro o fuera del programa de TelevisaUnivision.

Mientras esperamos los nombres de los concursantes que estarán con un pie fuera del reality, te contamos lo que ha sucedido durante la convivencia. Uno de los momentos más esperados por el público fue ver al Team Infierno cumpliendo su palabra: salir desnudos si Sergio y Emilio se salvaban, algo que pasó y lo hicieron para deleite de la gente. Uno de los momentos emotivos fueron las lágrimas de Jorge, Barby y Bárbara por la eliminación de Paul el domingo.

Sin duda, la salida de Stanley dejó un gran vacío en la cocina, ya que los habitantes tuvieron que ingeniárselas para preparar sus alimentos, previamente la actriz de Excelsa le había pedido al español que no lo hiciera. Asimismo, la argentina jugó sus estrategias pidiendo en varios de la casa que vote por su cuenta, sin ninguna manipulación. ¿Le funcionará para no salir nominada?

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS DE LA SEMANA 6 DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

La dinámica es la misma tal como se ha hecho hasta ahora: los mismos habitantes elegirán a la persona que quieren que salga de la casa más famosa del país azteca. ¿Cómo? Serán llamados uno a uno por la Jefa al confesionario, donde les pedirá los nombres de sus nominados. Ellos deberán otorgar dos y un punto a los que quieren ver fuera, además de explicar sus razones. Pero no todos darán esa cantidad de puntaje, recordemos que Emilio ganó una prueba entre los que estaban por salir de la casa y obtuvo un beneficio: para esta ocasión él dará tres y dos puntos al que desea lejos de la convivencia. ¿A quién elegirá?

Bueno, una vez que concluya el llamado, se hace la sumatoria y los nueve participantes de “La casa de los famosos México” deben esperar sentados en la sala frente al televisor mientras se hace la conexión respetiva. La conductora Galilea Montijo se dirigirá a cada uno y les dirá si fueron o no nominados en esta sexta semana de competencia.

La nominación se hará entre Nicola Porcella, Bárbara Torres, Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Jorge Losa y Emilio Osorio. Cabe señalar que no ingresa Barby Juárez tras ser ganar el liderazgo.

¿A QUIÉN DE LOS NOMINADOS SALVARÁ BARBY JUÁREZ?

Como lo señalamos líneas arriba, nuevamente el Team Cielo se apoderó de la prueba del líder esta sexta semana, pero esta vez de la mano de Barby Juárez, quien podrá salvar a uno de los nominados del reality. De salir en la lista negra Jorge Losa, ¿le devolverá el favor tal como lo hizo con ella en las dos semanas anteriores?

Si sale Bárbara, ¿decidirá salvarla? Tomemos en cuenta que la eligió como compañera para ir a la suite, pero no fue decisión de ella, sino de Jorge, quien le pidió que lo haga para que la actriz se relaje. En este caso no sabríamos qué decir, pero lo está claro que no salvaría a nadie del Infierno.

Al final, será decisión suya y cómo arme su plan, tomando en cuenta que ya van cinco de su equipo que abandonaron la casa. ¿Quién será el siguiente?

Barby Juárez deberá pensar bien a quién desea salvar en su calidad de líder de la semana seis de "La casa de los famosos México" (Foto: TelevisaUnivision)

LAS VOTACIONES PARA SALVAR A TU FAVORITO

Si bien, todos podemos seguir cada paso de los concursantes a través de las cámaras y micrófonos que hay dentro de la casa, una vez que se dé a conocer a los nominados, nosotros como público podremos salvar a nuestros favoritos mediante nuestras votaciones.

Así que espera todos los pormenores que ocurrirá en unas horas con el fin de que ni bien conozcas los nombres, comiences a votar por tu favorito. Todo está en tus manos.