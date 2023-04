El 6 de abril de 2023 se realizó el funeral de Andrés García, quien dejó de existir dos días antes a causa de una cirrosis; si bien, algunos famosos asistieron para darle el último adiós, solamente uno de sus hijos estuvo presente: Leonardo García, quien fue en compañía de su madre Sandra Vale. Debido a la ausencia de Andrés Jr. y Andrea, a muchos no les sorprende la actitud de ambos a causa de la mala relación que tenían con el actor.

Fue su única hija quien habló al respecto y dio a conocer los motivos por los que no iba a estar para despedir a su padre, aunque el día del funeral dejó de lado sus discrepancias y le dedicó un conmovedor mensaje.

En los siguientes párrafos te contamos las razones que llevaron a la actriz estar ausente el día del funeral del galán de telenovelas, algo que ya había comentado días antes.

La actriz tenía diferencias con su padre, incluso Andrés García la desheredó (Foto: Andrea García / Instagram)

¿POR QUÉ ANDREA GARCÍA FALTÓ AL FUNERAL DE SU PADRE?

Tras el fallecimiento de su progenitor, Andrea García dio unas breves declaraciones a los medios para dar a conocer los verdaderos motivos de su ausencia el día del funeral de Andrés García.

Primero agradeció por el cariño de la gente y los homenajes que le estaban haciendo a su papá: “Gracias por respetar estos momentos privados, personales y bendiciones a toda la gente que siempre tuvo sentimientos bonitos y pensamientos positivos para nosotros” y luego señaló que no iba a asistir el 6 de abril por compromisos laborales.

“No sé si pueda ir la verdad. Desafortunadamente, yo vivo al día y si no trabajo no pago la renta y ya yo había pedido permiso para lo de la obra tres días, y si no voy a trabajar me corren, entonces no sé si pueda ir. Voy a hacer todo lo posible, pero no estoy segura de que pueda ir”, manifestó cuando le consultaron su viajaría a Acapulco.

Como se sabe, ella se encuentra en Estados Unidos trabajando en una obra teatral, compromiso laboral que no le permitiría despedir a su padre. Y así fue. No asistió a su funeral.

LAS REDES SOCIALES SE DIVIDIERON

Su ausencia dividió las redes sociales, algo que expresaron en el post que subió en su cuenta de Instagram. Mientras que algunos la apoyaban argumentando que Andrés García fue un padre ausente para ella y sus hermanos, además de los conflictos que tenían, otros la criticaban.

“Cuantos comentarios tan fuera de lugar criticando a Andrea que si lo vio, que si lo dijo o no en vida. Sólo ellos sabían sus diferencias y sólo ellos saben si se arreglaron o no. Pero a la gente como le gusta soltar veneno sin saber las cosas”, “¿Por qué la gente juzga? No sea porque son padres uno tiene que aguantar faltas de respeto, falta de amor, nadie sabe la situación de ellos”, “Mejor te hubieras quedado callada, así como lo hiciste por tantos años con tu padre”, “Lástima que no se lo pudiste decir en vida, él tuvo todo en esta vida, pero no a sus hijos con él en sus últimos días”, fueron algunos de los comentarios.