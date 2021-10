¿Cuándo, por qué y qué hacer con tu reloj a finales del mes? Echa un vistazo a toda la información que tenemos para ti, y compártela con tus seres queridos. Como ya es habitual en México, las personas en el país deberán realizarle uno que otro ajuste a la hora de sus dispositivos apenas empiece el invierno. El paso de una estación a otra marca una serie de cambios a tener en cuenta por todos los ‘afectados’, y es que la alteración de la hora en la gran mayoría de estados de la República Mexicana no es algo que se pueda dejar pasar.

Sin querer darle más vuelta al tema del cambio de horario en México, te advertimos que el horario de invierno inicia nada más y nada menos que este 31 de octubre, fecha en la que muchos ciudadanos deberán reinventar su estilo de vida. Y es que en la madrugada del domingo, el pueblo azteca le abre las puertas al Daylight Saving Times (DTS) por los próximos seis meses.

¿Por qué cambia el horario en invierno?

Por historia, se sabe que Benjamin Franklin escribió una carta en 1978 y tenía una propuesta de ahorro que buscaba establecer impuestos para que tuvieran contraventanas y en estas no podía pasar la luz, moderaban también el consumo de cera y velas, así como también prohibían el tránsito nocturno con toques de campanas de iglesia por las mañanas para que todos se levantaran a una hora exacta al empezar su día.

En lo que respecta a México, el cambio de horario comenzó a implementarse durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996, para aprovechar la luz natural. Su principal objetivo fue ahorrar luz eléctrica, y desde entonces se estableció que el horario de verano abarcaría del primer domingo de abril al último domingo de octubre en gran parte del país.

Cambio horario: ¿se atrasa o adelanta el reloj?

Una vez llegue el domingo 31 de octubre en todo el mundo, cualquiera que viva en la República Mexicana deberá atrasar una hora sus relojes a las 3:00 de la madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando sean las 3:00 de la mañana, en realidad será la 2:00. En consecuencia, ese día, el pueblo mexicano dormirá una hora más.

¡Importante! Este cambio horario no afecta a todos los estados México. Y es que en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma, por lo que si vives en alguno de estos estados lo mejor es no tocar el reloj. Dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer llegado el domingo. No olvides compartir esta información con tus amigos.

Cambio de horario 2021: conoce si debes atrasar o adelantar tu reloj para invierno en México (Foto: Pixabay).

Pros y contras del horario de invierno

Ventajas

El horario de invierno tiene muchos días más oscuros y cortos a comparación del horario de verano. El acto de atrasar el reloj una hora hará que las personas realicen sus actividades con la luz del sol. De tal manera que los días tendrán menos tiempo de luz natural y parecerán más cortos y las noches más largas, ya que amanece y anochece más temprano.

En el horario de invierno, el sol comenzará a salir desde las 6:30 y atardecerá alrededor de las 19:00 horas. Durante el horario de invierno, el cuerpo recibe menos horas de luz. Según los expertos, esto favorece una mayor segregación de melatonina, una hormona que ayuda a conciliar el sueño, es decir, descansamos más y mejor.

Desventajas

Nuestros días tendrán menos horas de luz natural y pueden parecer mucho más cortos que antes debido a que caerá rápido la noche. Contar con menos horas de luz durante el día también podría aumentar los robos y percances viales. Un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano cuenta que durante la tarde-noche es el momento donde más delitos se realizan en la Ciudad de México.

Estudios de expertos también señalan que, durante el horario de verano, las personas suelen aprovechar la luz del sol y esto se refleja en el consumo de energía eléctrica. Es por ello que regresar al horario de invierno, podría aumentar el consumo de energía eléctrica, pues al oscurecer más temprano deberemos recurrir a la iluminación artificial.